ΔΕΘ 2025: Πακέτο ελαφρύνσεων 1,5 δισ. ευρώ – Όλα τα μέτρα που είναι στο τραπέζι

Αντίστροφη μέτρηση για την 89η ΔΕΘ και με νέα δεδομένα τα τεράστια κόστη και τις σφοδρές αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Χίο, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθούν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την επιστροφή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ολιγοήμερες διακοπές του, θα συζητηθούν τα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η επιστροφή του από τα Χανιά σηκώνει την αυλαία των κυβερνητικών συσκέψεων για τη διαμόρφωση του πακέτου των ανακοινώσεων της ΔΕΘ. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με συνεργάτες και το οικονομικό επιτελείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι βασικές παρεμβάσεις στα μέτρα της ΔΕΘ θα φτάσουν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Έμφαση θα δοθεί στη μείωση των φόρων και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του δημογραφικού, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα.

Στο επίκεντρο των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισθωτοί.

Στα σενάρια που εξετάζονται συμπεριλαμβάνεται η χαμηλότερη παρακράτηση για εισοδήματα έως 20 – 25.000 ευρώ, αυξημένη έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά και πιθανή επίσπευση της προγραμματισμένης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι τελικές αποφάσεις για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ αναμένεται να οριστικοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα πριν από την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Προετοιμασίες για τη ΔΕΘ

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε να ανοίξει τις πύλες της για το κοινό η 89η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και μάλιστα φέτος θα έχει και επετειακό χαρακτήρα.

Ήδη τα περίπτερα στη ΔΕΘ έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται καταλλήλως για να δημιουργηθούν οι σχετικές εκθέσεις τις επόμενες ημέρες και να υποδεχθούν ουσιαστικά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναμένοντας τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν.

Φέτος αποφασίστηκε να μην υπάρχει τιμώμενη χώρα, αλλά να τιμηθεί ο επετειακός χαρακτήρας της έκθεσης, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των εκθετών, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης περιμένει επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις σε όλους τους επισκέπτες. Αναμένεται να δώσει έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία, τη γαστρονομία, τη μουσική και τις ελληνικές περιφέρειες. Μάλιστα, θα δοθεί έμφαση σε περιφέρειες που επλήγησαν τα προηγούμενα έτη από καταστροφές, όπως στον Έβρο και στη Θεσσαλία.