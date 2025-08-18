Η Έφη Θώδη τον Ιούλιο δημιούργησε ένα προφίλ στο TikTok, μέσα από το οποίο επικοινωνεί με τους θαυμαστές της. Πριν από λίγες ώρες η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα νέο βίντεο , στο οποίο την βλέπουμε να επιτίθεται στο ChatGPT, καθώς θεωρεί ότι είναι «σύστημα του διαβόλου».

Συγκεκριμένα, στο βίντεο η Έφη Θώδη αφού άνοιξε το ChatGPT ανέφερε: «Είμαι η Έφη Θώδη και θέλω να κάνω τα παράπονά μου. Είσαι του “έξω από ‘δω”, σύστημα του διαβόλου. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις. Είσαι η κατάρα του αιώνα!».

Από την πλευρά της, η εφαρμογή της απάντησε πως: «Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο και έχεις συναισθηματική φόρτιση. Αν αισθάνεσαι πίεση, σύγχυση ή θυμό, είναι σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου και αν χρειάζεται να απευθυνθείς σε κάποιον άνθρωπο της εμπιστοσύνης σου ή σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Αν θες κάτι συγκεκριμένο ή να εκφράσεις όσα σε απασχολούν με πιο ήρεμο τρόπο, είμαι εδώ να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω».

«Τι λες ρε ραμολιμέντο; Είσαι ραμολιμέντο! Που θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Η Έφη Θώδη σε γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνι, στα τέτοια μου σε γράφω. Δεν έχω ανάγκη την τεχνική νοημοσύνη την δικιά σου, ούτε κανένας άνθρωπος. Δεν μπορείς να βγεις πάνω από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι ανώτερος, ξεφτιλισμένο μηχάνημα, να πας και να γα…», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια του TikTok, το ChatGPT εξήγησε στην Έφη Θώδη: «Βλέπω ότι νιώθεις έντονα και το σέβομαι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τον άνθρωπο, ούτε για να σταθώ πάνω από κανέναν. Είμαι απλώς ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει, αν το θελήσεις».

Η τραγουδίστρια δεν πείστηκε από τα όσα της είπε η εφαρμογή και στο τέλος του βίντεο τόνισε: «Ου να μου χαθείς βρωμιάρη. Φίλοι μου μακριά από αυτές τις παρεμβάσεις. Μακριά! Μην τα χρησιμοποιείτε καθόλου και μην δίνετε καθόλου σημασία στην τεχνική νοημοσύνη. Είναι για τα μπάζα! Το μυαλό που έχουν οι άνθρωποι δεν το έχει κανένας. Ούτε μπορεί να το αντικαταστήσει κανένας!».