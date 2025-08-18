Χριστίνα Παππά: «Έχω δεχτεί παρενοχλήσεις και από εξωκαλλιτεχνικό κόσμο»

Η Χριστίνα Παππά μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στις εμπειρίες παρενόχλησης που βίωσε στην αρχή της πορείας της.

Η ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει αν υπήρξαν στιγμές που τη σημάδεψαν, είτε μέσα από κακοποίηση, είτε μέσω σεξουαλικής ή λεκτικής παρενόχλησης. «Σίγουρα με έχουν φλερτάρει και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, εννοείται. Όταν ήμουν μικρή, με κάποιον παραγωγό, δεν θα πω το όνομά του, το έχω ξαναπεί για βιντεοταινίες, το βράδυ μου χτυπούσε την πόρτα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως τότε είχε μόλις ξεκινήσει την καριέρα της και ήταν πολύ μικρή σε ηλικία. «Είχαμε γυρίσει μόνο δύο σκηνές με ηλιοβασίλεμα, σε ένα νησί. Μια άλλη τότε μοντέλο-ηθοποιός συνέχισε τη συνεργασία, εγώ σηκώθηκα και έφυγα με το πρώτο καράβι» είπε, περιγράφοντας το πώς αποφάσισε να απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη δουλειά.

Στην ερώτηση αν αυτό συνιστούσε παρενόχληση, η Χριστίνα Παππά απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ναι, ναι. Ήμουν τότε φρέσκια στη δουλειά, ήταν ο πρώτος μου χρόνος. Και πάρα πολύ μικρή. Οπότε καταλαβαίνεις, ήρθαν και οι ανησυχίες και οι φόβοι. Έχουν συμβεί διάφορα, και όχι μόνο από τον χώρο των ηθοποιών. Έχω δεχτεί παρενοχλήσεις και από εξωκαλλιτεχνικό κόσμο».

