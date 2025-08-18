Ναταλία Γερμανού: Η φωτογραφία με κόκκινο μαγιό από τις διακοπές της στην Κρήτη

Enikos Newsroom

lifestyle

Ναταλία Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει αυτό το διάστημα τις καλοκαιρινές της διακοπές, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η παρουσιάστρια του Alpha, πριν επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής της «Καλύτερα δε γίνεται», περνά χρόνο στη θάλασσα και χαλαρώνει.

Για ακόμη μια χρονιά, η γνωστή παρουσιάστρια έχει επιλέξει την Ελούντα της Κρήτης, έναν προορισμό που αγαπά ιδιαίτερα. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο καλός της φίλος και συνεργάτης, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο οποίος την επισκέφτηκε για να περάσουν μαζί ξέγνοιαστες στιγμές.

Το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης απαθανάτισε τη Ναταλία Γερμανού στην παραλία, όπου φορούσε κόκκινο ολόσωμο μαγιό. Η φωτογραφία ανέβηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τράβηξε τα βλέμματα. Η παρουσιάστρια, φορώντας καπέλο και γυαλιά, πόζαρε χαλαρή και ευδιάθετη, με το καλλίγραμμο σώμα της να κλέβει τις εντυπώσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
03:50 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Γιάννα Βασιλείου «Ύστερα από ψυχοθεραπεία και δουλειά με τον εαυτό μου έμαθα να επικοινωνώ, να μη φοβάμαι να μιλήσω»

Η Γιάννα Βασιλείου μίλησε στο περιοδικό Gala σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε στο νέο της τρα...
03:35 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Συγκινεί ο Χρήστος Φωτίδης: «Δεν με πονάει ακόμα ο θάνατος της γιατί η ίδια «θέλησε» να φύγει»

Ο Χρήστος Φωτίδης παραχώρησε μια συνέντευξη στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και στη δημο...
20:21 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Evangelia για τον σύντροφό της: «Έχουμε βάλει όριο να μην περνάμε χωριστά περισσότερες από τρεις εβδομάδες»

Για την προσωπική της ζωή και τη σχέση με τον σύντροφο της, Τζέι, μίλησε η Evangelia σε συνέντ...
13:15 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Δύο οικογένειες μετακομίζουν για να μην είναι κοντά στο «σπίτι των ονείρων τους»

Δύο οικογένειες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ώστε ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα τ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»