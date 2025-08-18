Ναταλία Γερμανού: Η φωτογραφία με κόκκινο μαγιό από τις διακοπές της στην Κρήτη

Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει αυτό το διάστημα τις καλοκαιρινές της διακοπές, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η παρουσιάστρια του Alpha, πριν επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής της «Καλύτερα δε γίνεται», περνά χρόνο στη θάλασσα και χαλαρώνει.

Για ακόμη μια χρονιά, η γνωστή παρουσιάστρια έχει επιλέξει την Ελούντα της Κρήτης, έναν προορισμό που αγαπά ιδιαίτερα. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο καλός της φίλος και συνεργάτης, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο οποίος την επισκέφτηκε για να περάσουν μαζί ξέγνοιαστες στιγμές.

Το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης απαθανάτισε τη Ναταλία Γερμανού στην παραλία, όπου φορούσε κόκκινο ολόσωμο μαγιό. Η φωτογραφία ανέβηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τράβηξε τα βλέμματα. Η παρουσιάστρια, φορώντας καπέλο και γυαλιά, πόζαρε χαλαρή και ευδιάθετη, με το καλλίγραμμο σώμα της να κλέβει τις εντυπώσεις.