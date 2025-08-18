Μύκονος: Αναγκαστική προσγείωση ελικοφόρου αεροσκάφους έπειτα από ένδειξη καπνού

Μύκονος: Αναγκαστική προσγείωση ελικοφόρου αεροσκάφους έπειτα από ένδειξη καπνού

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, ελικοφόρο αεροσκάφος, που εκτελούσε ferry πτήση, δηλαδή χωρίς επιβάτες, μόνο με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη, από τη Ρόδο προς την Αθήνα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως έπειτα από ένδειξη καπνού στο πίσω μέρος του, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega. Αμέσως, στο αεροδρόμιο σήμανε συναγερμός, με το προσωπικό να ενεργοποιεί το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης.

Μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για τεχνική ένδειξη, που καταγράφηκε από αισθητήρα.

 

