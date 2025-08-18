Οι αθλητικές μεταδόσεις 18/8/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/08/2025):
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας
19:30 Novasports 2HD Σπέτσια – Σαμπντόρια CoppaItalia
22:00 Novasports Prime Λιντς – Έβερτον Premier League
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπέτις La Liga EA Sports
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ Σινσινάτι Τελικός
22:15 Novasports 2HD Τορίνο – Μόντενα Coppa Italia
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βιθέντε – Πόρτο Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα Liga Portugal