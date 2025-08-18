Οι αθλητικές μεταδόσεις 18/8/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/08/2025):

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:30 Novasports 2HD Σπέτσια – Σαμπντόρια CoppaItalia

22:00 Novasports Prime Λιντς – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπέτις La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ Σινσινάτι Τελικός

22:15 Novasports 2HD Τορίνο – Μόντενα Coppa Italia

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βιθέντε – Πόρτο Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα Liga Portugal

