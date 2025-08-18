Ντόναλντ Τραμπ: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «σχεδόν αμέσως» αν το θέλει

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση με στόχο τη λήξη της πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία, που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «ο Πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά». Στο ίδιο μήνυμα τόνισε ότι «δεν υπάρχει επιστροφή στον Ομπάμα που έδωσε την Κριμαία… και δεν υπάρχει περίπτωση εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ!!!».