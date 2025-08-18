Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία: Ο κεντρώος Ροντρίγκο Παζ προηγείται – Πιθανός δεύτερος γύρος, σύμφωνα με την Unitel TV

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία: Ο κεντρώος Ροντρίγκο Παζ προηγείται – Πιθανός δεύτερος γύρος, σύμφωνα με την Unitel TV

Στη Βολιβία, τα πρώτα exit polls δείχνουν προβάδισμα για τον κεντρώο γερουσιαστή Ροντρίγκο Παζ του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (PDC). Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε η Unitel TV, ο Παζ συγκεντρώνει 31,3% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο συντηρητικός και πρώην πρόεδρος Χόρχε Τούτο Κίρογα της Alianza Libre, με ποσοστό 27,3%, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναμέτρηση σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο της χώρας, εάν κανένας υποψήφιος δεν ξεπεράσει το 40% των ψήφων με διαφορά τουλάχιστον 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον δεύτερο, τότε οι πολίτες θα κληθούν να προσέλθουν ξανά στις κάλπες στις 19 Οκτωβρίου για τον δεύτερο γύρο.

