Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 13 τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας λίγο πριν τις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για δεκατρείς τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο και στην περιφέρεια Σούμι, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου αναμένονται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με την επίλυση της ένοπλης σύρραξης.

Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα μεταβεί αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο. Αναμένεται να τον συνοδεύσουν ευρωπαίοι ηγέτες και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για ρωσικά πλήγματα στη μεγάλη πόλη Χάρκοβο (βορειοανατολικά), κοντά στα σύνορα, όπως και στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία.

«Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε στους 11», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ, ενώ νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 8 τραυματίες.

Στη Σούμι, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ανέφερε σε δυο διακριτά μηνύματα ότι ρωσικά πλήγματα, το πρώτο με βόμβα, το δεύτερο με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, τραυμάτισε δυο ανθρώπους, «γυναίκα 57 ετών», η οποία πάντως «δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και «43χρονο οδηγό» ο οποίος «διακομίστηκε σε νοσοκομείο».

Οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ευρωπαίους συμμάχους του και τον αμερικανό πρόεδρο αναμένονται τρεις ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, που δεν επέτρεψε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπου εισέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο κ. Τραμπ συνηγόρησε υπέρ πρότασης να προσφερθούν συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, εμπνευσμένη από το άρθρο 5 της συνθήκης NATO, πάντως με την Ουκρανία εκτός του πλαισίου της ατλαντικής συμμαχίας, καθώς για τη Μόσχα η προοπτική της ουκρανικής ένταξης σε αυτήν εκλαμβάνεται ως υπαρξιακή απειλή.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ διαβεβαίωσε από την πλευρά πως η Μόσχα υποσχέθηκε «ορισμένες» εδαφικές «παραχωρήσεις» που αφορούν «πέντε» ουκρανικές περιφέρειες, κάνοντας λόγο περί «σημαντικής συζήτησης για το Ντονέτσκ», περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που θεωρείται το τρέχον διάστημα προτεραιότητα των στρατευμάτων του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αποκλείει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών.