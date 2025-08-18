Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν

Με αστάθεια ξεκινά η εβδομάδα σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ σε ορισμένα σημεία δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, θα κρατήσει μόνο για λίγες ημέρες.

Το πρωί ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Σε περιοχές όπως η νοτιοδυτική Ήπειρος, η δυτική Θεσσαλία και η κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα, τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Τρίτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 μποφόρ και στην περιοχή του Καστελλορίζου έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά από 31 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή του Καστελλορίζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στη κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025