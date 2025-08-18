Μπενίν: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 44 αγνοούμενοι μετά την πτώση λεωφορείου σε ποταμό

Μπενίν: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 44 αγνοούμενοι μετά την πτώση λεωφορείου σε ποταμό

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 44 χαρακτηρίζονται επισήμως αγνοούμενοι στο κεντρικό Μπενίν, μετά την πτώση λεωφορείου στον ποταμό Ουεμέ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας της δυτικής Αφρικής, ο Αλασάν Σεϊντού.

Σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες, ο υπουργός Σεϊντού διευκρίνισε ότι ο οδηγός του λεωφορείου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Λομέ στη Νιαμέ, «έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν συγκρούστηκε με την προστατευτική μπάρα γέφυρας στον ποταμό Ουεμέ προτού (το όχημα) καταλήξει στον βυθό».

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Σεϊντού, ο οποίος διευκρίνισε πως στο λεωφορείο επέβαιναν 54 άνθρωποι, ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για έναν νεκρό, που διακομίστηκε στο νεκροτομείο στη Σαβέ, την κοντινότερη μεγάλη πόλη, και ακόμη 44 ανθρώπους «που δεν έχουν βρεθεί ακόμη».

Εννιά επιζήσαντες διακομίστηκαν και νοσηλεύονται, σε «σταθερή κατάσταση», σε νοσοκομείο της Σαβέ, πρόσθεσε ο υπουργός.

Η αιτία του δυστυχήματος παρέμενε άγνωστη ως χθες βράδυ. Βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για να ανασυρθεί το λεωφορείο από τον ποταμό.

Ο υπουργός Σεϊντού διαβεβαίωσε πως χρησιμοποιούνται «όλα τα μέσα» που είναι διαθέσιμα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Η εταιρεία STM, στην οποία ανήκει το λεωφορείο, εξέφρασε από την πλευρά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς να δώσει κανέναν απολογισμό, εξηγώντας πως παραμένει «σε αναμονή των επίσημων συμπερασμάτων».

Το δυστύχημα έγινε σε δρόμο που διασχίζει όλο το Μπενίν, από την οικονομική πρωτεύουσα Κοτονού (νότια) στη Μαλανβίλ (βόρεια), στα σύνορα με τον Νίγηρα.

