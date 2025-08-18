Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα (18/8) σε Αττική – Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα (18/8) σε Αττική – Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για σήμερα Δευτέρα (18/8) ότι θα υποχωρεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ωστόσο κάποιες περιοχές θα παραμείνουν σε υψηλό συναγερμό.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σήμερα σε:

  • Αττική
  • Κύθηρα
  • Βοιωτία
  • Αργολίδα
  • Μεσσηνία
  • Ρόδο
  • Λέσβο
  • Χίο
  • Ψαρά
  • Σάμο
  • Ικαρία
  • Εύβοια
  • Φθιώτιδα
  • Αχαΐα
  • Κορινθία
  • Ηλεία
  • Λακωνία

Οδηγίες προστασίας

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο
  • Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.
  • Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
  • Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
  • Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
  • Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
  • Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.
 Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος
  • Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
  • Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.
  • Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.
  • Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
  • Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  • Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.
  • Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.
  • Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες.
  • Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
  • Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
  • Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.
  • Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.
  • Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.
  • Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

03:20 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ολοκληρώθηκε η διάσωση των 39 μεταναστών νότια της Καλαμάτας – ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών που επέβαιναν σε λ...
02:50 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Μυστήριο με τα αυτοκίνητα που κάηκαν ολοσχερώς ύστερα από εκρήξεις – Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της 17ης Αυγούστου στην Εύβοια, όταν ακούστηκαν ισχυρές εκρήξε...
01:50 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Τζοκέρ: Από το Μαρκόπουλο και το Παλαιό Φάληρο οι «χρυσοί» νικητές των 28,8 εκατ. ευρώ

Δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ, μοιράζοντας συνολικά το τεράστιο π...
00:20 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 άτομα – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλοπές οχημάτων στη χώρα έχουν πάρει διαστάσεις μάστιγας. Σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως...
