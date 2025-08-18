Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα (18/8) σε Αττική – Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για σήμερα Δευτέρα (18/8) ότι θα υποχωρεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ωστόσο κάποιες περιοχές θα παραμείνουν σε υψηλό συναγερμό.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σήμερα σε:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Αργολίδα

Μεσσηνία

Ρόδο

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Εύβοια

Φθιώτιδα

Αχαΐα

Κορινθία

Ηλεία

Λακωνία

Οδηγίες προστασίας

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος