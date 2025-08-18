Νεφέλη Κρασσά στον Realfm 97,8: «Δεν θα φεύγαμε χωρίς μετάλλιο από την Βραζιλία»

Enikos Newsroom

«Θέλαμε το κάτι παραπάνω, δεν το καταφέραμε μετά την ήττα μας στον ημιτελικό με την Ισπανία, όμως και η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου αποτελεί μεγάλη επιτυχία» δήλωσε στον Real fm 97,8 η Νεφέλη Κρασσά για την 3η θέση της εθνικής μας ομάδας πόλο νέων γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 που ολοκληρώθηκε στην Βραζιλία.

Στο μικρό τελικό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, έδειξε αποφασιστικότητα και «καθάρισε» το παιχνίδι στο 3ο οκτάλεπτο όπου με επιμέρους 6-1 κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη απέναντι στην Ιταλία με 10-7 και βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου.

«Αφήσαμε αμέσως την ήττα στον ημιτελικό και είπαμε όλα τα κορίτσια να μην πάει χαμένη η προσπάθεια που κάναμε. Θέλαμε το χάλκινο, έστω, γιατί θα ήταν μια ικανοποίηση για την παρουσία μας στην διοργάνωση» υπογράμμισε η 17χρονή διεθνής παίκτρια του ΝΟ Βουλιαγμένης, στην εκπομπή Real sports και στους Δημήτρη Σταυρακάκη και Παναγιώτη Βουγιού.

Για την Νεφέλη Κρασσά αυτή ήταν η δεύτερη διάκριση, φορώντας το σκουφάκι με το εθνόσημο. Είχε προηγηθεί το χρυσό μετάλλιο με την εθνική ομάδα των γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, με την ίδια να δηλώνει ότι υπάρχει και συνέχεια: «Είναι μια ονειρική χρονιά για εμένα, όμως έχουμε και συνέχεια αφού θα πάω και με την εθνική ομάδα Νεανίδων, τον Σεπτέμβριο στην Μάλτα στο Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος Κ18 με στόχο να διακριθούμε και εκεί!».

Ξεκαθαρίζει ότι το πόλο είναι η προτεραιότητα στην ζωή της, μόλις στα 17 της χρόνια. «Μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω με την ενασχόληση μου με το πόλο. Μεγάλος μου στόχος η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 με την εθνική ομάδα γυναικών. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από μικρή!».

