Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις από σήμερα το μεσημέρι – Πότε εξασθενεί η αστάθεια 

Ενισχύεται η αστάθεια στη χώρα σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ριπών ανέμων.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα. Τέλος σημειώνεται ότι η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη 19/08. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το απόγευμα (15:00-18:00) της Δευτέρας 18/08.

Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Οι μεσημεριανές καταιγίδες σε ηπειρωτικές κυρίως ορεινές περιοχές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Από την Τετάρτη βαθμιαία εξασθενεί η αστάθεια και από την Πέμπτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας, που την Παρασκευή τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς. Ωστόσο αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκαιρη, καθώς θα ακολουθήσει πτώση τις επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά, «τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα στα δυτικά και τα βόρεια. Ωστόσο, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί, στα πελάγη έως 4 με 5 και στο Καστελόριζο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.

Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα».

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και στην περιοχή του Καστελόριζου έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελόριζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025