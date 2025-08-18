Άγιος Παντελεήμονας: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 35χρονος

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ένας άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην οδό Μιχαήλ Βόδα. Ο άνδρας, αλβανικής υπηκοότητας, έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 22:00 και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας. Στο σημείο έφτασαν περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Δίπλα στο θύμα εντοπίστηκε ένας κάλυκας, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος ήταν γνώριμος στις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και εκτιμούν ότι ο θάνατός του συνδέεται με υπόθεση ναρκωτικών. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δείτε εικόνες από το σημείο