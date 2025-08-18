Λευκός Οίκος: Αυτός είναι ο χάρτης με τις εδαφικές αλλαγές της Ουκρανίας που έδειξε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

Στο Οβάλ Γραφείο, πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους κεκλεισμένων των θυρών, είχε στηθεί ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC Anthony Zurcher, ο οποίος πρόλαβε και τον φωτογράφισε.
Ο χάρτης τοποθετήθηκε ακριβώς απέναντι από το τραπέζι στο οποίο κάθισαν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι μόλις ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν. Οι ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας είχαν ροζ σκίαση, σηματοδοτώντας τις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.
Ο Zurcher αναφέρει ότι ο χάρτης μπορεί να χρησιμεύσει ως οπτικό εργαλείο για να πιέσει ο Τραμπ τον Ζελένσκι να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας εδαφικής ανταλλαγής για την ειρήνη.
🇺🇸🇺🇦 In the Oval Office, before Trump and Zelensky began their closed-door talks, a large map of Ukraine was set up, according to BBC correspondent Anthony Zurcher.
The map was placed directly across from the table where Trump and Zelensky were seated once journalists were asked… pic.twitter.com/R6hMni23WQ
