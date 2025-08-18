Λευκός Οίκος: Αυτός είναι ο χάρτης με τις εδαφικές αλλαγές της Ουκρανίας που έδειξε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

Στο Οβάλ Γραφείο, πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους κεκλεισμένων των θυρών, είχε στηθεί ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC Anthony Zurcher, ο οποίος πρόλαβε και τον φωτογράφισε.

Ο χάρτης τοποθετήθηκε ακριβώς απέναντι από το τραπέζι στο οποίο κάθισαν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι μόλις ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν. Οι ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας είχαν ροζ σκίαση, σηματοδοτώντας τις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο Zurcher αναφέρει ότι ο χάρτης μπορεί να χρησιμεύσει ως οπτικό εργαλείο για να πιέσει ο Τραμπ τον Ζελένσκι να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας εδαφικής ανταλλαγής για την ειρήνη.