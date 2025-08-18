ΕΟΚ για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στα φιλικά και το Ευρωμπάσκετ: «Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα για να πλήξουν την ενότητα της Εθνικής»

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αντέδρασε για τα όσα γράφτηκαν, σχετικά με την φετινή συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις υποχρεώσεις της Εθνικής Ανδρών.

Αναλυτικά η θέση της ΕΟΚ:

«Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη στην Εθνική ομάδα έχει γραφτεί αυτές τις μέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από “παράκεντρα” και γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα. Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της Εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς είναι άλλο ένα δείγμα που κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα για να μεταφέρουν τη τοξικότητα τους στο μπάσκετ».

Θυμίζουμε πως ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, θα αγωνιστεί στο τουρνουά Ακρόπολις με την Εθνική Ελλάδας απέναντι σε Λετονία και Ιταλία, όπως και στο προσεχές EuroBasket.