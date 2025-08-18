Τροχαίο στη Βοιωτία: Νεκρός 33χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με τρακτέρ – ΦΩΤΟ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8( στον δρόμο Καναβαρίου-Θίσβης, στο ύψος του αλευρόμυλου στη Βοιωτία, όταν μηχανή συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν η μηχανή που οδηγούσε 33χρονος Αλβανός συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Σύμφωνα με το permissos.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 33χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θηβών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

