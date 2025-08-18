Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα – Τουλάχιστον 14 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Enikos Newsroom

διεθνή

ΧΑΡΚΟΒΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Συναγερμός για πιθανό αεροπορικό πλήγμα ήχησε στο Κίεβο τη Δευτέρα (18/8), λίγο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Συναγερμός σε ολόκληρη τη χώρα

H ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε πως ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της απογείωσης ενός ρωσικού αεροσκάφους Mig-31, που μεταφέρει υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal, τους οποίους χρησιμοποιεί η Ρωσία για να βομβαρδίσει τη γειτονική της χώρα.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα σήμερα στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από τις αρχές, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση της σύρραξης.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών ένα κοριτσάκι 1,5 έτους και 23 τραυματίστηκαν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

«Κυνικό πλήγμα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε ένα «κυνικό πλήγμα» εκ μέρους της Ρωσίας, που «γνωρίζει ότι μία συνάντηση λαμβάνει χώρα σήμερα στην Ουάσιγκτον και θα αφορά το τέλος του πολέμου».

Στη Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν στους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Ένα ακόμη ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους και επτά τραυματίες στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου εκτυλίσσεται το κύριο μέρος των μαχών, έγινε γνωστό από την περιφερειακή εισαγγελία.

Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης στις πόλεις Ντομπροπίλια και Κοστιαντίνιβκα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν επίσης λόγο τη νύχτα για ρωσικούς βομβαρδισμούς στις περιφέρειες Σούμι (βορειοανατολικά), Οδησσό (νότια) και Χερσώνα (νότια).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:45 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Του ζήτησε συγγνώμη ο δημοσιογράφος που τον είχε ρωτήσει για τα ρούχα του – «Είναι εξαιρετικό το κοστούμι σας»

Ανοιχτούς λογαριασμούς με κάποιους Αμερικανούς δημοσιογράφους φάνηκε ότι είχε ο Βολοντίμιρ Ζελ...
20:21 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Αίγυπτος: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ – Στείλαμε στο Τελ Αβίβ την νέα πρόταση εκεχειρίας στην Γάζα»

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα ...
19:50 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Υποδέχθηκε με αγκαλιές τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από την κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο – Φόρεσε μαύρο κοστούμι

Στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον υποδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους Ευρωπαίους ηγέτ...
19:43 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ρωσία – Πού σταμάτησε η παραγωγή και η ροή μαύρου χρυσού

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε αντλιοστάσιο πετρελαίου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, σύμφωνα με το ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο