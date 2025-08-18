Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα – Τουλάχιστον 14 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Συναγερμός για πιθανό αεροπορικό πλήγμα ήχησε στο Κίεβο τη Δευτέρα (18/8), λίγο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Συναγερμός σε ολόκληρη τη χώρα

H ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε πως ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της απογείωσης ενός ρωσικού αεροσκάφους Mig-31, που μεταφέρει υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal, τους οποίους χρησιμοποιεί η Ρωσία για να βομβαρδίσει τη γειτονική της χώρα.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα σήμερα στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από τις αρχές, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση της σύρραξης.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών ένα κοριτσάκι 1,5 έτους και 23 τραυματίστηκαν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

«Κυνικό πλήγμα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε ένα «κυνικό πλήγμα» εκ μέρους της Ρωσίας, που «γνωρίζει ότι μία συνάντηση λαμβάνει χώρα σήμερα στην Ουάσιγκτον και θα αφορά το τέλος του πολέμου».

russia continues its war against civilians. Overnight, they attacked our cities with ballistic missiles and Shahed drones. In Kharkiv, 4 people were killed and 18 injured. In Kherson region, 2 wounded. In Donetsk region, 3 killed and 7 injured. The terrorist state must be… pic.twitter.com/SnVobo0Mbo — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 18, 2025

Στη Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν στους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Ένα ακόμη ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους και επτά τραυματίες στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου εκτυλίσσεται το κύριο μέρος των μαχών, έγινε γνωστό από την περιφερειακή εισαγγελία.

Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης στις πόλεις Ντομπροπίλια και Κοστιαντίνιβκα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν επίσης λόγο τη νύχτα για ρωσικούς βομβαρδισμούς στις περιφέρειες Σούμι (βορειοανατολικά), Οδησσό (νότια) και Χερσώνα (νότια).