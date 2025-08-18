Φωτιά στην Πρέβεζα: Πάνω από 34 χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus – ΦΩΤΟ

Αποκαρδιωτική είναι η τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Copernicus αναφορικά με την έκταση που κάηκε στην πρόσφατη φωτιά στην περιοχή της Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα μια δορυφορική φωτογραφία όπου αποτυπώνεται η έκταση που κάηκε στον Γυμνότοπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία στην πυρκαγιά κάηκαν πάνω από 34 χιλιάδες στρέμματα, 550 άνθρωποι κινδύνευσαν ενώ από το πύρινο μέτωπο απειλήθηκαν 79 χλμ. οδικού δικτύου και υποδομές.