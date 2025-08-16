Φωτιά στη Χίο: Στάχτη σχεδόν 70.000 στρέμματα – Οι δορυφορικές εικόνες που προκαλούν σοκ

Περίπου 69.089 στρέμματα επηρεάστηκαν από την φωτιά που εκδηλώθηκε στη βορειοδυτική Χίο μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου και βασίστηκε σε δορυφορική χαρτογράφηση που ολοκληρώθηκε στις 12:12 της ίδιας ημέρας.

Στον σχετικό χάρτη, με κίτρινες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές που επηρεάστηκαν από την έναρξη της πυρκαγιάς έως την ώρα της δορυφορικής αποτύπωσης.