Βίντεο-σοκ: Οδηγός φορτηγού έκανε αναστροφή και προκάλεσε τροχαίο με 3 νεκρούς – Η στιγμή που συνθλίβεται μίνι βαν

Ένα τροχαίο δυστύχημα στη Φλόριντα κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, όταν φορτηγό που οδηγούσε παράτυπος μετανάστης επιχείρησε επικίνδυνη αναστροφή σε αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με μίνι βαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω την περασμένη Τρίτη στον αυτοκινητόδρομο Florida Turnpike κοντά στο Fort Pierce, όταν ο οδηγός του φορτηγού, ο Harjinder Singh, έκανε απότομη αναστροφή για να διασχίσει το διαχωριστικό διάζωμα που προοριζόταν «μόνο για επίσημη χρήση», σύμφωνα με τις αρχές.

Το ρυμουλκούμενο του φορτηγού έκλεισε όλες τις λωρίδες της αντίθετης κυκλοφορίας, ενώ κάμερα μέσα από την καμπίνα του κατέγραψε τη στιγμή που ένα μαύρο μίνι βαν πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα χωρίς καμία δυνατότητα αποφυγής.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, το μίνι βαν καρφώθηκε μετωπικά κάτω από το τρέιλερ και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Δύο επιβάτες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Treasure Coast Newspapers, τα θύματα ήταν μια 37χρονη γυναίκα, ένας 30χρονος και ένας 54χρονος άνδρας, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Φωτογραφίες από το σημείο έδειχναν το μίνι βαν διαλυμένο.

Οι εικόνες που κατέγραψαν κάμερες προκάλεσαν σοκ: ο Singh φαινόταν να παρακολουθεί απαθής το όχημα να έρχεται κατά πάνω του, να συγκρούεται και να σφηνώνεται κάτω από το φορτηγό, ενώ εκείνος έβαζε απλώς πάρκαρε το όχημα και έσβηνε τον κινητήρα.

Μετά τη σύγκρουση, στεκόταν δίπλα στο φορτηγό χωρίς καμία έκφραση στο πρόσωπό του, παρακολουθώντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Ο Singh συνελήφθη και κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες από αμέλεια.

Βρίσκεται υπό κράτηση στη Φλόριντα, ενώ σε βάρος του έχει εκδοθεί εντολή κράτησης από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ από το 2018, όταν είχε περάσει τα σύνορα από το Μεξικό, σύμφωνα με το CBS 12.

Αν κριθεί ένοχος, αναμένεται να εκτίσει την ποινή του στη Φλόριντα και στη συνέχεια να απελαθεί.

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της απερισκεψίας του και αμέτρητοι φίλοι και συγγενείς θα βιώσουν τον πόνο της απώλειάς τους για πάντα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του υπουργείου Οδικής Ασφάλειας και Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Φλόριντα, Dave Kerner.

«Ο Harjinder Singh βρίσκεται υπό κράτηση με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβιάσεις μεταναστευτικής νομοθεσίας. Δεν θα είναι πλέον σε θέση να βλάψει και να καταστρέψει τις ζωές των πολιτών και των επισκεπτών της Φλόριντα», πρόσθεσε.