Νέες λέξεις όπως «skibidi», «tradwife» και «delulu» προστέθηκαν στο λεξικό του Cambridge – Η επιρροή της Gen Z και του TikTok στην αγγλική γλώσσα

Η γενιά του TikTok αλλάζει την αγγλική γλώσσα και το λεξικό του Cambridge το καταγράφει επίσημα, προσθέτοντας όρους όπως skibidi, tradwife και delulu στη φετινή έκδοσή του.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Guardian, οι υπεύθυνοι του λεξικού διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για όρους με διαρκή χρήση και όχι απλώς για εφήμερες διαδικτυακές μόδες.

«Ο τρόπος που διαμορφώνεται η αγγλική γλώσσα από την κουλτούρα του διαδικτύου είναι πραγματικά συναρπαστικός», δήλωσε ο Colin McIntosh, υπεύθυνος λεξικογραφικών προγραμμάτων του Cambridge Dictionary.

«Δεν είναι καθημερινό φαινόμενο να βλέπουμε λέξεις όπως skibidi και delulu να αποκτούν λεξικογραφική υπόσταση. Τις προσθέτουμε μόνο όταν θεωρούμε ότι θα έχουν διάρκεια», πρόσθεσε.

Τι σημαίνουν οι νέες λέξεις

Skibidi: Πρόκειται για έναν όρο με πολλαπλές σημασίες, όπως «κουλ» ή «κακό», ή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χιουμοριστικά χωρίς συγκεκριμένο νόημα. Έγινε γνωστός μέσω της viral σειράς Skibidi Toilet στο YouTube, στην οποία ανθρώπινα κεφάλια ξεπροβάλλουν από τουαλέτες. Η χρήση του είναι χαρακτηριστική στην πρόταση: «What the skibidi are you doing?». Πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες αντιδρούν με αμηχανία ή δυσπιστία στη χρήση του.

Ο αρθρογράφος και καλλιτέχνης Lee Escobedo έγραψε χαρακτηριστικά στη Guardian: «Το skibidi brainrot αποτυπώνει μια γενιά που μιλάει τη γλώσσα της ειρωνείας, αλλά πεινάει για ουσία. Αυτό το είδος του χαοτικού περιεχομένου λειτουργεί τόσο ως ψυχαγωγία όσο και ως κοσμοαντίληψη για τους νέους που μεγάλωσαν στο διαδίκτυο».

Tradwife: Ο όρος αναφέρεται σε γυναίκες που υιοθετούν παραδοσιακούς ρόλους φύλου και μοιράζονται το lifestyle τους στα social media. Όπως εξηγεί το Cambridge Dictionary, πρόκειται για γυναίκες που επιλέγουν να φροντίζουν το σπίτι, τα παιδιά και τον σύζυγό τους – και που συχνά γίνονται influencers στο TikTok, Instagram και YouTube. Ο όρος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2020 και έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τον συντηρητισμό και την εικόνα της γυναίκας στα social media.

Delulu: Συντομογραφία του «delusional» (παραληρηματικός/παραπλανημένος), χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εσκεμμένη πίστη σε κάτι που δεν είναι αληθινό. Η λέξη συνδέεται με τη «μετα-αλήθεια» εποχή, όπου οι προσωπικές πεποιθήσεις υπερισχύουν της πραγματικότητας.

Η delulu ξεκίνησε ως όρος κοροϊδίας για θαυμαστές της K-pop που πίστευαν ότι θα έβγαιναν ραντεβού με τα είδωλά τους. Πλέον χρησιμοποιείται ευρύτερα, με τη φράση «delulu is the solulu» (δηλαδή «η παραίσθηση είναι η λύση») να έχει σημειώσει δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, χρησιμοποίησε τον όρο στη φράση «delulu with no solulu» για να καυτηριάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Broligarchy: Ο όρος αυτός, επίσης προστέθηκε στο λεξικό, περιγράφει την «αδελφότητα» ηγετών της τεχνολογικής βιομηχανίας, δηλαδή τους ισχυρούς άνδρες που ελέγχουν τις πλατφόρμες όπου γεννιούνται και διαδίδονται πολλές από τις παραπάνω λέξεις.