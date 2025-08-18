Mega: Πέντε σειρές, κανείς… αθώος

Με τον πέμπτο κύκλο της σειράς «Η γη της ελιάς», άλλες τέσσερις θα διεκδικήσουν την προτίμηση του κοινού στη βραδινή ζώνη του Mega, σύμφωνα με την Reallife.

Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Καταρρίπτοντας το ρεκόρ μακροβιότητας για καθημερινή σειρά των τελευταίων ετών, η «Γη της ελιάς: ο μεγάλος επίλογος» διανύει την τελευταία της χρονιά με νέα πρόσωπα: την Πέμη Ζούνη, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και τον Μάριο Αθανασίου.

Η ιστορία κορυφώνεται, καθώς οδεύουμε προς την τελική πράξη του δράματος. Τα πάθη, η εκδίκηση, οι ενοχές πλέκουν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τους ήρωες και ο κύκλος του μίσους στη Μάνη δεν λέει να κλείσει.

Σε μια δυνατή «συνταγή», με σενάριο δημοφιλούς τούρκικης σειράς και πρωταγωνιστές ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα, ποντάρει το Mega. Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ενώνουν και πάλι δυνάμεις μετά τον «Σασμό», στο «Μια νύχτα μόνο», που αποτελεί μεταφορά του τουρκικού «Χίλιες και μία νύχτες».

Στο καστ μετέχουν επίσης οι Γιάννης Βούρος, Τάσος Ιορδανίδης, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάνα Πουρέγκα κ.ά.

Εισιτήριο και για την επόμενη σεζόν εξασφάλισε και το «Εχω παιδιά», σε σενάριο του Λάμπρου Φισφή και πρωταγωνιστές τους Ευγενία Σαμαρά, Βασίλη Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλα Παπαδομιχελάκη, Ερρίκο Λίτση και Μπέσυ Μάλφα. Ο Μιχάλης και η Σάρα ζουν νέες περιπέτειες στην προσπάθειά τους να αναθρέψουν τον Τάσο και τη Χαρά.

Η κωμική παλέτα του Mega εμπλουτίζεται με το «HOTEΛ ΕΛVIRA», μια ανατρεπτική καλοκαιρινή ιστορία με φόντο ένα νησί των Κυκλάδων. Η Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη), κληρονόμος ενός παλιού ξενοδοχείου, παλεύει να κρατήσει ζωντανό το όραμα του πατέρα της που πέθανε. Αντίπαλός της ένας ντόπιος επιχειρηματίας του τουρισμού (Γιώργος Σουξές) που έχει βάλει στο μάτι το ξενοδοχείο και σύμμαχός της ο γοητευτικός επενδυτής τον οποίο υποδύεται ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Από τις Κυκλάδες του σήμερα στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα θα μεταφέρει τους τηλεθεατές η δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι», σε σενάριο Ελένης Ζιώγα και σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη. Οι δημιουργοί αντλούν έμπνευση από τον «Κατάδικο» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Ένας αθώος άνδρας, στιγματισμένος για την καταγωγή του, βρίσκεται άδικα καταδικασμένος για ένα έγκλημα πάθους, ενώ μια μοιραία γυναίκα ορίζει τις ζωές τριών ανδρών.

Στους «Αθώους» πρωταγωνιστούν οι Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Αμαλία Καβάλη, Κίμων Κουρής, Μαρία Καλλιμάνη, Λουκία Μιχαλοπούλου, ενώ τον ρόλο του ερημίτη αναλαμβάνει ο Χρήστος Καλαβρούζος.