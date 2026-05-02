«Με το τέλος του πολέμου, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα» – Δήλωση Ντόναλντ Τραμπ για την εκτόξευση του Μπρεντ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν, Πόλεμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η οικονομία θα «ανακάμψει», ενώ υιοθέτησε απολογητικό τόνο για τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, μιλώντας στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

«Κατά την πρώτη κυβέρνηση, νομίζω ότι είχαμε την καλύτερη οικονομία στην ιστορία και στη δεύτερη, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε», είπε ο Τραμπ. «Αλλά έπρεπε να κάνουμε μια παράκαμψη. Λυπάμαι. Έπρεπε να κάνουμε μια παράκαμψη προς το Ιράν. Όλα θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση».

Στην ίδια εκδήλωση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός «έχει μειωθεί σε χαμηλό πενταετίας», με εξαίρεση τις τιμές του πετρελαίου. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μόλις τελειώσει, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα».

Οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου έφτασαν σε υψηλό τετραετίας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 13 Απριλίου.

Πηγή: NBC

