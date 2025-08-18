Μάριους Μποργκ Χόιμπι: Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς – Κινδυνεύει ακόμη και με 10 χρόνια φυλάκιση

ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΟΡΓΚ ΧΟΙΜΠΙ

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κατηγορείται για 32 παραβάσεις, μεταξύ αυτών τέσσερις βιασμούς και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 10 ετών, ανακοίνωσε την Δευτέρα (18/8) ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας.

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ είναι ύποπτος για δεύτερο βιασμό

Πέραν των τεσσάρων βιασμών, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι κατηγορείται επίσης για κακοποίηση συντρόφου, βιαιοπραγίες, επίθεση κατά της ελευθερίας και πως βιντεοσκόπησε και κατέγραψε βίντεο χωρίς συναίνεση, εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η μέγιστη ποινή για τις αναφερόμενες παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι κάθειρξης που φτάνει τα 10 έτη», πρόσθεσε ο ίδιος και υπογράμμισε ότι «πρόκειται για πολύ σοβαρές πράξεις που ενδέχεται να αφήσουν μόνιμα τραύματα και να καταστρέψουν ζωές».

Σημειώνεται ότι, ο Μάριος Μποργκ Χόιμπι, τον οποίο απέκτησε η Μέτε Μέριτ κατά τη διάρκεια μιας σχέσης που είχε προηγηθεί από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, συνελήφθη την 4η Αυγούστου του 2024, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για επίθεση κατά της συντρόφου του.

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε μια σειρά αποκαλύψεων και καταγγελιών από άλλα θύματα.

«Το γεγονός ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν πρέπει σίγουρα να έχει ως αποτέλεσμα να τύχει ευνοϊκότερης ή αυστηρότερης μεταχείρισης σε σχέση με το αν παρόμοιες πράξεις είχαν διαπραχθεί από άλλους», υπογράμμισε ο Χένρικσμπο.

Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Μποργκ Χόιμπι διαπράχθηκαν το 2018, το 2023 και το 2024, ο τελευταίος μετά την έναρξη της έρευνας της αστυνομίας.

