Μετά την 18η Αυγούστου 2025, ο πόνος της μοναξιάς τελειώνει για τρία ζώδια, χάρη στη Σελήνη στους Διδύμους. Ορισμένες φορές, η μοναξιά δεν προέρχεται μόνο από την μοναξιά, αλλά από την αίσθηση ότι δεν μας καταλαβαίνουν.

Στις 18 Αυγούστου, η Σελήνη στους Διδύμους βοηθά να εξαφανίσει αυτό το αίσθημα, διευκολύνοντας την καλύτερη επικοινωνία.

Τρία ζώδια ειδικότερα μπορεί να βιώσουν μια αλλαγή στην προοπτική τους που θα ανοίξει την πόρτα για σύνδεση.

Πλέον, δεν θέλουμε να υποφέρουμε μόνοι μας, γι’ αυτό και θα ζητήσουμε για βοήθεια, κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Η μοναξιά θα εξαφανιστεί αυτήν την περίοδο, οπότε ας κρατήσουμε αυτήν την μαγεία ζωντανή!

Τέλος ο πόνος της μοναξιάς για 3 ζώδια μετά τις 18 Αυγούστου

Σκορπιός,

Τοξότης,

Ιχθύς

Σκορπιός

Γενικά, είστε ένα αρκετά κλειστό άτομο, Σκορπιέ. Υπάρχουν στιγμές που κυριολεκτικά κλείνετε την πόρτα στους ανθρώπους, απλώς επειδή η μυστικοπάθειά σας είναι τόσο πολύτιμη για εσάς που προτιμάτε να μείνετε μόνοι.

Αυτό είναι κάτι όμορφο αν μπορείτε να το αντέξετε, αλλά μερικές φορές δεν μπορείτε. Όταν η Σελήνη εισέλθει στους Διδύμους, θα διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να αντέξετε πλέον την απομόνωση και ότι πρέπει να ξεφύγετε από αυτήν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γεμίσετε τη ζωή σας με όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους. Ωστόσο, θα πρέπει να ανοίξετε το μυαλό σας ώστε η ιδέα των φίλων να γίνει πραγματικότητα για εσάς.

Είναι απολύτως εντάξει να θέλετε να βρίσκεστε με ανθρώπους. Εσείς ελέγχετε την κατάσταση, οπότε αν χρειάζεστε χρόνο μόνοι, θα τον έχετε. Δεν είναι ένα δίλημμα…

Τοξότης

Έχετε λαχταρήσει μια πραγματική σύνδεση, Τοξότη, αλλά δεν ξέρατε πού να την αναζητήσετε. Η Σελήνη στους Διδύμους σας την φέρνει κατευθείαν, με τη μορφή μιας αυθόρμητης αλληλεπίδρασης που σας αφήνει με χαμόγελο. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό.

Έτσι, είτε πρόκειται για μια φιλική συζήτηση είτε για κάποιον που θα σας προσεγγίσει τη στιγμή ακριβώς που το χρειάζεστε, θα δείτε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, ο κόσμος δεν είναι τόσο μοναχικός.

Αντίθετα, είναι αρκετά φιλικός και ανοιχτός.

Είστε προορισμένοι να συμμετέχετε και να μοιράζεστε. Αλήθεια, έχετε τόσα πολλά να μοιραστείτε με τους άλλους, και αυτή τη στιγμή, νιώθετε ότι είναι η τέλεια στιγμή για να ξαναπροσεγγίσετε. Είναι η 18η Αυγούστου, και η ημέρα είναι προορισμένη ακριβώς για αυτό, Τοξότη.

Ιχθύς

Η απομόνωση είναι κάτι που αγαπάτε, αλλά και κάτι που έχετε χορτάσει. Ναι, σας αρέσει να απομακρύνεστε από την κοινωνία για να ανακτήσετε την αίσθηση της ανεξαρτησίας σας, αλλά ίσως αυτή τη φορά το παρακάνατε, και τώρα θέλετε να επιστρέψετε.

Η 18η Αυγούστου σας φέρνει την τέλεια καταιγίδα επιθυμίας και θέλησης.

Με αυτά τα δύο στοιχεία να σας ευνοούν κατά τη διάρκεια της Σελήνης στους Διδύμους, θα δείτε ότι είναι καλύτερο να ακολουθήσετε αυτό που σας λέει η καρδιά σας, και αυτή σας λέει να επανασυνδεθείτε με τους παλιούς φίλους.

Όλα καλά. Κάνατε ό,τι έπρεπε, και δημιουργήσατε ό,τι χρειαζόσασταν για να βγάλετε από πάνω σας ό,τι σας βασάνιζε. Η απομόνωση έκανε τη δουλειά της, και τώρα είστε έτοιμοι για φρέσκια έμπνευση, την οποία μόνο η σύνδεση μπορεί να σας προσφέρει.