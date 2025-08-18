«Έκρηξη» μυθοπλασίας στην TV με 35 σειρές

Με ακόμα μεγαλύτερη ορμή επενδύουν τα κανάλια στη μυθοπλασία, με τις σειρές να σημειώνουν φέτος αύξηση σχεδόν 30%, θυμίζοντας άλλες εποχές, σύμφωνα με την Reallife. Από 26 σειρές πέρυσι, η φετινή σεζόν μετρά ήδη 35 τίτλους, ενώ στο δεύτερο μισό θα προστεθούν και άλλοι.

Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Καμία εναλλακτική (ριάλιτι, σόου) δεν έπεισε τους τηλεοπτικούς σταθμούς ότι θα φέρει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και ο δρόμος του «έναν μύθο θα σας πω» σε μορφή σίριαλ έγινε… μονόδρομος. Έπειτα από πολύχρονη αποχή από την εγχώρια TV, το γέλιο επιστρέφει σε πιο γενναία δόση, με τις κωμικές σειρές να ανέρχονται συνολικά σε 13, ενώ θα υπάρξουν και δύο δυνατές επιστροφές: «Το σόι σου» και οι «Σέρρες».

Πρωτότυπα σενάρια, ξένα φορμάτ που ελληνοποιούνται, βιβλία που μεταφέρονται τηλεοπτικά και αληθινές ιστορίες που γίνονται σειρά συνθέτουν το παζλ της φετινής «ταινιοθήκης» που θα ξετυλιχτεί μπροστά στα μάτια μας τα βράδια που θα νυχτώνει νωρίς.

ΑΝΤ1: Δράση και ανατροπές

Σταθερά στη μυθοπλασία επενδύει και φέτος ο όμιλος ΑΝΤ1 με συνολικά επτά σειρές, ενώ κλίνει προς την κωμωδία. Τέσσερα σίριαλ επανέρχονται, ενώ τρεις νέες σειρές με υψηλές αξιώσεις θα κάνουν το ντεμπούτο τους.

Το «Grand Hotel» ανοίγει και πάλι τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο, με αμείωτη δράση και ανατροπές. Στο πολυτελές ξενοδοχείο κάνουν check-in ο Δημήτρης Κίτσος και η Δανάη Μιχαλάκη, που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά τις «Άγριες μέλισσες». Στο «Grand Hotel» συνεχίζουν οι Γιώργος Γεροντιδάκης, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Καλλιόπη Χάσκα, Τάσος Νούσιας, Αντιγόνη Φρυδά, ενώ όλα κρέμονται από μία κλωστή: ποιος πυροβόλησε τον Πέτρο και πότε θα τιμωρηθεί ο Ρήγας;

Με τον τελευταίο κύκλο επιστρέφει στον αέρα του ΑΝΤ1 και το ψυχολογικό δράμα «Παιχνίδια εκδίκησης», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, τον Νίκο Κουρή και τη Μελίνα Κόντη. Οι άλλοτε αντίπαλες Μαρίνα και Μάγια γίνονται σύμμαχοι με σκοπό να βάλουν ένα τέλος στα ύπουλα σχέδια του Άγη.

Στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 έρχονται χαρακτήρες με… υπερδυνάμεις: οι «Σούπερ ήρωες». Μια κωμωδία καταστάσεων που διαδραματίζεται σε συνοικιακό σούπερ μάρκετ με ιδιοκτήτη τον Γιάννη Μπέζο και τους πελάτες και με υπαλλήλους που δεν φορούν… κάπες αλλά ταμπελάκι με το όνομά τους. Το καστ της σειράς συμπληρώνουν οι Ζωή Ρηγοπούλου, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη.

Δυνατό χαρτί του ΑΝΤ1 αποτελεί ο δεύτερος κύκλος της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη «Σέρρες». Σε αντίθεση με τον πρώτο κύκλο, που μεταδόθηκε στον ΑΝΤ1+ και μετά στο Netflix, ο δεύτερος βγαίνει απευθείας στον αέρα του ΑΝΤ1. Οι παλιοί ήρωες που μας έκλεψαν την καρδιά μαζί με νέους χαρακτήρες έρχονται αποφασισμένοι να ζήσουν και να αγαπήσουν με σύνθημα «all you need is love». Στον ρόλο του Οδυσσέα ο Γιώργος Ζυγούρης, ενώ επιστρέφουν οι Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη και Λένα Ουζουνίδου.

Στο κωμικό μενού του ΑΝΤ1 εντάσσεται μία ακόμα πρόταση, η κωμωδία μυστηρίου «Γιατί, ρε πατέρα». Μια κηδεία, τρία αδέλφια και τρία εκατομμύρια ευρώ, τι μπορεί να πάει στραβά; Όταν ο νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης, πεθαίνει, αφήνει πίσω του μια χαμένη βαλίτσα με μετρητά και ένα κομμωτήριο. Η περιπέτεια για τα τρία ξεχασμένα του παιδιά ξεκινά. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος κ.ά., ενώ το σενάριο υπογράφει ο Αντώνης Ανδρής.

Για δεύτερη σεζόν συνεχίζει στον ΑΝΤ1 η σειρά «VIπ: Καλά γεράματα». Νέες περιπέτειες περιμένουν τους φιλοξενούμενους στο πολυτελές γηροκομείο «Buona mattina» Λυδία Φωτοπούλου, Κώστα Καζάκα, Χριστίνα Τσάφου, Τάσο Χαλκιά, Ελένη Κρίτα, Δημήτρη Μαυρόπουλο, το προσωπικό Μαρία Πετεβή, Σταύρο Τσουμάνη και τη διευθύντρια Άννα Κουτσαφτίκη.

Η νέα δραματική σειρά «Ο δικαστής», βασισμένη στην επιτυχημένη σειρά «Your honor», έρχεται το φθινόπωρο στον ΑΝΤ1+ και στη συνέχεια στον αέρα του ΑΝΤ1. Στους δύο κεντρικούς ρόλους, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ως δικαστής και ο Νίκος Ψαρράς ως κραταιός επιχειρηματίας με αρχηγικό ρόλο στην τοπική μαφία, συγκρούονται όταν ο γιος του πρώτου εμπλέκεται σε αυτοκινητικό δυστύχημα με θύμα τον γιο του δεύτερου. Μέχρι πού θα φτάσει ο άμεμπτης ηθικής δικαστής για να σώσει το παιδί του; Στον ρόλο του γιου του δικαστή θα δούμε τον Νικόλα Χαλκιαδάκη και στον ρόλο της γιαγιάς τη Νόνη Ιωαννίδου.

Οκτώ σειρές ρίχνει στη μάχη ο Alpha

Με ρεκόρ σειρών, οι οποίες προορίζονται για το πρώτο μισό της σεζόν, επανέρχεται ο Alpha στη «μάχη» της prime time. Το σήμα κατατεθέν του σταθμού παραμένει η μυθοπλασία, που εκπροσωπείται από οκτώ σειρές, εκ των οποίων οι πέντε είναι νέες παραγωγές.

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζει ο «Άγιος έρωτας», με τους Δημήτρη Γκοτσόπουλο, Δανάη Παππά, Κατερίνα Παπουτσάκη, και με νέες προσθήκες τη Γιούλικα Σκαφιδά και τον Γιώργο Καραμίχο. Οι συγκρούσεις των χαρακτήρων βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ τα νέα πρόσωπα που φτάνουν στη Στέρνα φέρνουν νέες αποκαλύψεις και διαταράσσουν τις εύθραυστες ισορροπίες.

Και δεύτερη καθημερινή σειρά εντάσσεται στο πρόγραμμα του Alpha, το «Να μ’ αγαπάς». Δύο δίδυμα αδέλφια, που εγκαταλείφθηκαν πριν από 27 χρόνια, μαθαίνουν πως η βιολογική τους μητέρα ζει και είναι αποφασισμένα να πάρουν πίσω ό,τι τους ανήκει. Εκείνη, παντρεμένη με έναν πλούσιο, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την αλήθεια που θα ανατρέψει τα πάντα. Στη σύγχρονη δραματική σειρά με γυρίσματα σε Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστούν οι Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανί Καπετανίδη, Κώστας Νικούλι, Στάθης Σταμουλακάτος, Μάνια Παπαδημητρίου κ.ά.

Η βραδινή ζώνη του Alpha φωτίζεται από τα φώτα των καμπαρέ της Τρούμπας υπό το άγρυπνο βλέμμα του Λιονταριού του Πειραιά. Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» αναβιώνεται η ατμόσφαιρα της Τρούμπας τη δεκαετία του ’60, όπου δύο διαφορετικοί κόσμοι σμίγουν. Επίκεντρο της δράσης το ομώνυμο καμπαρέ, με ένα δυνατό καστ που αποτελείται από τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αλέκο Συσσοβίτη, Σταύρο Σβήγκο, Μαρίνα Ασλάνογλου, Μαριάνα Πολυχρονίδη, Μιχάλη Αεράκη κ.ά.

Από τις σελίδες του ομώνυμου μυθιστορήματος της Λένας Μαντά «ξεπηδά» η δραματική σειρά εποχής του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Πέντε αδελφές, η Μελισσάνθη (Αναστασία Παντούση), η Ιουλία (Νάνσυ Μπούκλη), η Ασπασία (Έβελυν Ασουάντ), η Πολυξένη (Ευγενία Ξυγκόρου) και η Μαγδαληνή (Ασημένια Βουλιώτη) αποχωρίζονται τη μητέρα τους Θεοδώρα και το σπίτι όπου μεγάλωσαν για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Δυναμική παρουσία στη σειρά έχουν η Μαρία Τζομπανάκη, που επιστρέφει μετά τον «Σασμό», η Μαριάνα Τουμασάτου, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, ο Αλέξανδρος Σταύρου, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, η Στεφανία Γουλιώτη, ο Αργύρης Αγγέλου.

Στο πλούσιο μείγμα προγράμματος του Alpha περιλαμβάνονται και δύο μίνι σειρές: ο «Γιατρός» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη με νέο κύκλο 16 επεισοδίων και το «Να με λες μαμά» με τη Μαρία Κίτσου, βασισμένο στο κορεατικό «Mother» .

Μια γυναίκα αφουγκράζεται τις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και αναλαμβάνει δράση: το απαγάγει. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης η Ελένη Κοκκίδου, η Φιλαρέτη Κομνηνού και η μικρή Ναυσικά Κόκοτα.

Η «πυξίδα» του Alpha στρέφεται προς την κωμωδία με ένα ιστορικό revival και μία νέα σειρά.

Το πολυαγαπημένο «Το σόι σου» επανέρχεται με νέες περιπέτειες για τους Χαμπέους και τους Τριανταφύλλου. Παρόντες όλοι οι πρωταγωνιστές: Μελέτης Ηλίας, Βάσω Λασκαράκη, Ρένια Λουιζίδου, Μίρκα Παπακωνσταντίνου κ.ά.

Το είδος της οικογενειακής κωμωδία εκπροσωπείται και από μια νέα προσθήκη, τους «Τρομερούς γονείς». Η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο Γιώργος Κριθάρας δίνουν αγώνα για να μεγαλώσουν τα τρία παιδιά τους με καθημερινές στιγμές τρέλας.

Mega: Πέντε σειρές, κανείς… αθώος

Με τον πέμπτο κύκλο της σειράς «Η γη της ελιάς», άλλες τέσσερις θα διεκδικήσουν την προτίμηση του κοινού στη βραδινή ζώνη του Mega.

Καταρρίπτοντας το ρεκόρ μακροβιότητας για καθημερινή σειρά των τελευταίων ετών, η «Γη της ελιάς: ο μεγάλος επίλογος» διανύει την τελευταία της χρονιά με νέα πρόσωπα: την Πέμη Ζούνη, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και τον Μάριο Αθανασίου. Η ιστορία κορυφώνεται, καθώς οδεύουμε προς την τελική πράξη του δράματος. Τα πάθη, η εκδίκηση, οι ενοχές πλέκουν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τους ήρωες και ο κύκλος του μίσους στη Μάνη δεν λέει να κλείσει.

Σε μια δυνατή «συνταγή», με σενάριο δημοφιλούς τούρκικης σειράς και πρωταγωνιστές ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα, ποντάρει το Mega. Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ενώνουν και πάλι δυνάμεις μετά τον «Σασμό», στο «Μια νύχτα μόνο», που αποτελεί μεταφορά του τουρκικού «Χίλιες και μία νύχτες». Στο καστ μετέχουν επίσης οι Γιάννης Βούρος, Τάσος Ιορδανίδης, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάνα Πουρέγκα κ.ά.

Εισιτήριο και για την επόμενη σεζόν εξασφάλισε και το «Εχω παιδιά», σε σενάριο του Λάμπρου Φισφή και πρωταγωνιστές τους Ευγενία Σαμαρά, Βασίλη Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλα Παπαδομιχελάκη, Ερρίκο Λίτση και Μπέσυ Μάλφα. Ο Μιχάλης και η Σάρα ζουν νέες περιπέτειες στην προσπάθειά τους να αναθρέψουν τον Τάσο και τη Χαρά.

Η κωμική παλέτα του Mega εμπλουτίζεται με το «HOTEΛ ΕΛVIRA», μια ανατρεπτική καλοκαιρινή ιστορία με φόντο ένα νησί των Κυκλάδων. Η Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη), κληρονόμος ενός παλιού ξενοδοχείου, παλεύει να κρατήσει ζωντανό το όραμα του πατέρα της που πέθανε. Αντίπαλός της ένας ντόπιος επιχειρηματίας του τουρισμού (Γιώργος Σουξές) που έχει βάλει στο μάτι το ξενοδοχείο και σύμμαχός της ο γοητευτικός επενδυτής τον οποίο υποδύεται ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Από τις Κυκλάδες του σήμερα στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα θα μεταφέρει τους τηλεθεατές η δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι», σε σενάριο Ελένης Ζιώγα και σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη. Οι δημιουργοί αντλούν έμπνευση από τον «Κατάδικο» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Ένας αθώος άνδρας, στιγματισμένος για την καταγωγή του, βρίσκεται άδικα καταδικασμένος για ένα έγκλημα πάθους, ενώ μια μοιραία γυναίκα ορίζει τις ζωές τριών ανδρών.

Στους «Αθώους» πρωταγωνιστούν οι Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Αμαλία Καβάλη, Κίμων Κουρής, Μαρία Καλλιμάνη, Λουκία Μιχαλοπούλου, ενώ τον ρόλο του ερημίτη αναλαμβάνει ο Χρήστος Καλαβρούζος.

ΕΡΤ: Με 11 σειρές τινάζει την μπάνκα στον αέρα

Με πλούσια και ανανεωμένη «σοδειά» συνολικά 11 σειρών μπαίνει η ΕΡΤ στη νέα σεζόν. Από αυτές, επτά προορίζονται για τον αέρα της ΕΡΤ1 και τέσσερις είναι οι μίνι σειρές με πρώτη μετάδοση στο ΕΡΤflix.

Ξεχωριστή θέση έχει η «Μεγάλη Χίμαιρα», μια διεθνής συμπαραγωγή έξι επεισοδίων με κόστος 6 εκατ. ευρώ, που την καθιστά την ακριβότερη ελληνική σειρά στα χρονικά. Στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση πρωταγωνιστούν οι Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Γιάννης Νταλιάνης κ.ά.

Τη σειρά, της οποίας γυρίσματα έχουν γίνει σε Σύρο, Αθήνα, Τεργέστη, Μύκονο και Δήλο, σκηνοθετεί ο Βαρδής Μαρινάκης, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

Η μοναδική σειρά της ΕΡΤ που συνεχίζει και μάλιστα για τρίτη σεζόν είναι η «Ηλέκτρα» με το ίδιο καστ (Έμιλυ Κολιανδρή, Αποστόλης Τότσικας) και νέες προσθήκες τους Δημήτρη Σέρφα και Ιωσήφ Πολυζωίδη.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται η νέα καθημερινή σειρά «Το παιδί», όπου μία πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, η Άρτεμις, σώζει από δολοφονική επίθεση τον Ντιμίτρι, το παιδί ενός Ρώσου μεγιστάνα που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και γίνεται το επίκεντρο μιας αστυνομικής περιπέτειας.

Στο «Παιδί» (σενάριο Παναγιώτης Ιωσηφέλης, σκηνοθεσία Στέφανος Μπλάτσος) πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπούτσικος, Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Αλεξία Καλτσίκη κ.ά.

Στην prime time της ΕΡΤ1 παίρνει θέση και η κωμωδία «Καλά θα πάει και αυτό», σε σενάριο του Δημήτρη Αποστόλου, με πρωταγωνιστές τους Κώστα Κόκλα, Μαρία Λεγάκη, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Ζουγανέλη, Κωνσταντίνα Κλαψινού και Γιώργο Χριστοδούλου. Ένας νεανικός έρωτας που έληξε άδοξα και μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ο καμβάς για να ξεκινήσει η ιστορία.

Το «μενού» της ΕΡΤ1 συμπληρώνουν τρεις ακόμα σειρές: Η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» (60 επεισόδια), βασισμένη σε δύο μυθιστορήματα της Μαίρης Κόντζογλου, «ζωντανεύει» την ιστορία της αιματοβαμμένης απεργίας των μεταλλωρύχων στη Σέριφο το 1919. Πρωταγωνιστούν οι Σταύρος Σβήγκος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης κ.ά.

Η σύγχρονη δραματική σειρά «Το τελευταίο νησί» (30 επεισόδια) με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στον ρόλο του Παύλου που βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται έπειτα από αυτοκινητικό δυστύχημα όπου σκοτώνεται η σύντροφός του.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Το δίχτυ», που συνεχίζουν στενοί συνεργάτες του αείμνηστου Μανούσου Μανουσάκη, με πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Αθερίδη.

Και σειρά για τα παρασκήνια των… σειρών περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Το «TV land», σε ιδέα της Φρόσως Ράλλη και σενάριο του Γιώργου Φειδά, ρίχνει φως στο τι γίνεται πίσω από τις κάμερες.

Μίνι σειρές στο ΕΡΤflix

Τρεις μίνι σειρές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μεταδοθούν στο ΕΡΤflix. Η βιογραφική σειρά «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη», με τον Νικόλα Παπαγιάννη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, φιλοδοξεί να ρίξει φως όχι μόνο στις μεγάλες πολιτικές τομές, αλλά και στον άνθρωπο πίσω από τον ηγέτη. Στη σειρά πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Κουκουράκης και Γρηγόρης Βαλτινός.

Σε περιβάλλον ERTflix επιστρέφει ο Γιώργος Γκικαπέππας. Μετά την «Έρημη χώρα», φέρνει στις οθόνες μας τη μίνι σειρά «Αύριο» (οκτώ επεισόδια) με πρωταγωνιστές τους Στεφανία Γουλιώτη και Χρήστο Λούλη. Η σειρά καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού από τα νερά ενός ορμητικού ποταμού.

Μια ιστορία απώλειας και ξεριζωμού θα αφηγηθεί η τρίτη μίνι σειρά «Οι θάλασσες μας χώρισαν» που ξεκινά το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη με τον θάνατο του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά που τους αναγκάζει να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη. Στη μίνι σειρά πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Δήμητρα Ματσούκα, Νεφέλη Κουρή κ.ά.

Star: Με υψηλό IQ και… φαντάσματα

Με δύο κωμικές σειρές «χτυπά» το Star. Το «IQ 160», με τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή, επιστρέφει για τον τρίτο κύκλο, όπου τα πράγματα περιπλέκονται με ένα… μωρό.

Στο Star αναμένεται και μια νέα κωμωδία που υπόσχεται να… στοιχειώσει τα βράδια μας με γέλια. Τα «Φαντάσματα», με την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη, βασίζονται στη σειρά «Ghosts» του BBC. Τη διασκευή του σεναρίου υπογράφει ο Λευτέρης Παπαπέτρου. Εννέα θεότρελα φαντάσματα από διάφορες εποχές στοιχειώνουν το αρχοντόσπιτο στο οποίο μετακομίζει ένα νεαρό ζευγάρι.

ΣΚΑΪ: Από το TikTok στην TV

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη φέρνουν στην τηλεόραση τη σειρά «ΤΟΤΕ vs ΤΩΡΑ», που έγινε γνωστή από πλατφόρμες του διαδικτύου.

Η σειρά μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων μιλά για δύο ζευγάρια σε δύο εποχές (τα 80s-90s και το 2025), με κοινό παρονομαστή τις ανθρώπινες σχέσεις, και περιέχει στοιχεία κοινωνικής σάτιρας και καυστικό χιούμορ.

Cosmote TV: «Casa de papel» αλά Τσαφούλιας

Μετά το «Έτερος εγώ» και τις «17 κλωστές» ο Σωτήρης Τσαφούλιας επιστρέφει στην Cosmote TV σκηνοθετώντας τη «ληστεία του αιώνα». Η σειρά έξι επεισοδίων «Ριφιφί» εκτυλίσσεται στη δεκαετία του ’90 με θέμα τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα -στην τράπεζα Εργασίας στην Καλλιρρόης- και που μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστη.

Βασισμένο σε πραγματικά στοιχεία, το σενάριο υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή. Στο «Ριφιφί» πρωταγωνιστούν oι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Ευαγγελία Μουμούρη και Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.