Από τις 18 έως τις 24 Αυγούστου 2025, τρία ζώδια θα έχουν μεγάλη οικονομική επιτυχία. Η ενέργεια της Σελήνης θα έχει καθοριστική σημασία την επόμενη εβδομάδα, αντιπροσωπεύοντας την ανάγκη να ακολουθήσετε τη διαίσθησή σας.

Μπορεί να χρειαστεί να ρισκάρετε με μια νέα δουλειά, μια νεοσύστατη επιχείρηση ή μια επένδυση, χωρίς να βλέπετε απόδειξη ότι η επιτυχία είναι εγγυημένη.

Τελικά, πρέπει να αντλήσετε από την ενέργεια και τα συναισθήματα της αφθονίας για να προσελκύσετε μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες. Ενώ τα οικονομικά είναι μια πρακτική και αναγκαία πτυχή της ζωής, αυτό δεν σημαίνει ότι η διαίσθησή σας δεν θα σας οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιτυχία.

Προσπαθήστε να συνδεθείτε με τη διαίσθησή σας στις αρχές της εβδομάδας, δημιουργώντας χώρο για να δείτε ποιες ιδέες ή όνειρα έρχονται στο μυαλό σας. Να είστε παρατηρητικοί απέναντι στις ευκαιρίες που προκύπτουν και να είστε πρόθυμοι να ρισκάρετε.

Τα 3 ζώδια που θα έχουν μεγάλη οικονομική επιτυχία την εβδομάδα 18 – 24 Αυγούστου

Δίδυμοι

Καρκίνος

Λέων

Δίδυμοι

Αξίζετε μια ζωή αφθονίας, Δίδυμοι. Την Τετάρτη, 20 Αυγούστου, η Σελήνη και η Αφροδίτη θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στον Καρκίνο. Η ενέργεια αυτών των δύο πλανητικών σωμάτων αντιπροσωπεύει μια περίοδο αυξημένης θετικότητας και ευκαιριών.

Μπορεί να καθοδηγηθείτε να πάρετε το ρίσκο για να αυξήσετε τα οικονομικά σας περαιτέρω.

Προσπαθήστε να επικεντρώσετε την ενέργειά σας στην ευημερία που συνδέεται με το σπίτι σας τις επόμενες ημέρες. Αν και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επενδύσεις σε ακίνητα ή αγορές, μπορεί επίσης να σημαίνει εργασία από το σπίτι μέσω της καριέρας σας ή μιας νέας επιχειρηματικής προσπάθειας.

Η δουλειά που θα κάνετε για να προσελκύσετε μεγαλύτερη ευημερία ίσως να μην σας φαίνεται καν ως εργασία κατά την περίοδο αυτή, καθώς θα είστε ενδιαφερόμενοι και θα νιώθετε απίστευτα συνδεδεμένοι με αυτόν τον αναπτυσσόμενο νέο σκοπό.

Δεν χρειάζεται πάντα να παλεύετε για να πετύχετε, αλλά εστιάστε σε αυτό που σας γεμίζει με ενέργεια για τη ζωή.

Καρκίνος

Ζητήστε ό,τι θέλετε απ’ το σύμπαν, Καρκίνοι. Συχνά κρατάτε τα πιο βαθιά σας όνειρα κοντά στην καρδιά σας και δυσκολεύεστε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, ειδικά όταν πρόκειται για τα οικονομικά σας.

Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που πρέπει να είστε έτοιμοι να κάνετε, καθώς η Σελήνη και ο Ερμής ενώνουν τις δυνάμεις τους στον Λέοντα, επηρεάζοντας την οικονομική σας επιτυχία.

Η Σελήνη αντιπροσωπεύει την ανάγκη να ακούσετε τη διαίσθησή σας, ενώ ο Ερμής φέρνει αναπάντεχες προσφορές ή ευκαιρίες. Ενώ θα προσελκύσετε ό,τι ονειρεύεστε αυτήν την περίοδο, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να διαπραγματευτείτε ή να δηλώσετε τις απαιτήσεις σας για τον μισθό σας.

Μην φοβάστε να βγάλετε όλα τα χαρτιά σας στο τραπέζι, Καρκίνοι. Η ενέργεια του Λέοντα είναι τολμηρή και γενναία.

Ξέρετε ότι μια αλλαγή ήταν καθ’ οδόν, και καθώς αυτή φτάνει τις επόμενες ημέρες, πρέπει να κάνετε ό,τι χρειάζεται για να δείξετε ότι είστε έτοιμοι. Να είστε πρόθυμοι να αρπάξετε απροσδόκητες προσφορές και να μην ικανοποιηθείτε με λιγότερα από όσα αξίζετε.

Λέων

Καταστρώστε ένα σχέδιο για την επιτυχία, Λέοντες. Αν και θα ωφεληθείτε από την ενέργεια της Νέας Σελήνης στην Παρθένο την Κυριακή, 24 Αυγούστου, είναι σημαντικό να τιμήσετε και τις ποιότητες αυτού του γήινου ζωδίου.

Ο Παρθένος αντιπροσωπεύει τις λεπτομέρειες και τον προγραμματισμό, και φέρνει επίσης μια μεγάλη δόση θεραπευτικής ενέργειας.

Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε οποιουσδήποτε οικονομικούς τραυματισμούς που σχετίζονται με μια νοοτροπία στέρησης. Αυτή η Νέα Σελήνη είναι επίσης ιδιαίτερη, καθώς είναι η πρώτη από τις δύο Νέες Σελήνες στην Παρθένο, με τη δεύτερη να λαμβάνει χώρα στις 21 Σεπτεμβρίου, η οποία θα είναι επίσης ηλιακή έκλειψη.

Η περίοδος της Παρθένου ξεκινά την Παρασκευή, 22 Αυγούστου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναλάβετε δράση για να βελτιώσετε τα οικονομικά σας.

Να είστε προνοητικοί, αφήνοντας τη διαίσθησή σας να σας καθοδηγεί και να είστε πρόθυμοι να αναλάβετε δράση όταν προκύψει μια ευκαιρία. Απλά να γνωρίζετε ότι αυτό που ξεκινάτε τώρα ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι τη δεύτερη Νέα Σελήνη στην Παρθένο.

Αυτή είναι μια έντονη ενέργεια που αποσκοπεί στο να βοηθήσει να ανανεώσετε τη χρηματοοικονομική σας ζωή, αλλά πρέπει να δώσετε στο σύμπαν τον χρόνο που χρειάζεται για να φέρει όλα τα κομμάτια μαζί.