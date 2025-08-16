Τα 5 ζώδια των οποίων οι σχέσεις θα βελτιωθούν σημαντικά μέχρι τις 24 Αυγούστου

Έπειτα από μια δύσκολη περίοδο στις ερωτικές σας ζωές, οι σχέσεις βελτιώνονται σημαντικά για πέντε ζώδια μέχρι τις 24 Αυγούστου 2025.

Η εβδομάδα που έρχεται κυριαρχείται από τη Σελήνη, τον κυβερνήτη των συναισθημάτων και της εσωτερικής αλήθειας, βοηθώντας αυτά τα ζώδια να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους και εκείνα του συντρόφου τους.

Τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, η εξαιρετικά διαισθητική Σελήνη στους Δίδυμους σας προσκαλεί να εξετάσετε νέες δυνατότητες και να είστε ανοιχτοί στο να αποδεχτείτε μια βαθιά συναισθηματική αλήθεια. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να κρατήσετε χώρο για τα συναισθήματά σας χωρίς να κολλήσετε σε αυτά, κάτι που θα είναι χρήσιμο όταν η Σελήνη και η Αφροδίτη ενώνονται στον Καρκίνο την Τετάρτη, 20 Αυγούστου.

Η Τετάρτη θα είναι μια καταπληκτική μέρα για συναισθηματικές αποκαλύψεις και επανασύνδεση στη σχέση σας. Ο Καρκίνος είναι ένα αγαπητό και σταθερό ζώδιο που μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τον φόβο της ευαλωτότητας, έτσι ώστε να μπορέσετε να εκφραστείτε με τον σύντροφό σας. Αυτό θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, η Σελήνη και ο Ερμής θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στον Λέοντα, προκαλώντας σημαντικές συζητήσεις στη σχέση σας.

Η ενέργεια της Σελήνης σας καθοδηγεί μέσα από τις φάσεις της αποδοχής, του αισθήματος και της έκφρασης, ενώ παράλληλα βοηθά στη βελτίωση της σχέσης σας. Στη συνέχεια, η περίοδος του Παρθένου ξεκινά την Παρασκευή, 22 Αυγούστου, ακριβώς πριν από τη Νέα Σελήνη στον Παρθένο την Κυριακή, 24 Αυγούστου.

Ο Παρθένος είναι ένα ζώδιο που θεραπεύει, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να εργαστείτε σε πραγματικά σχέδια για να βελτιώσετε τη σύνδεσή σας, να δημιουργήσετε περισσότερο ποιοτικό χρόνο ή να βρείτε τρόπους για να δημιουργήσετε χώρο για ραντεβού. Αυτό θα σας προετοιμάσει για μια εξαιρετικά ξεχωριστή Νέα Σελήνη στον Παρθένο, την πρώτη από τις δύο που θα ζήσετε φέτος.

Η πρώτη θα πέσει την Κυριακή, 24 Αυγούστου, ενώ η δεύτερη θα είναι η Νέα Σελήνη με Ηλιακή Έκλειψη στην Παρθένο στις 21 Σεπτεμβρίου. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό ό,τι σπείρετε ή ξεκινάτε γύρω από τη Νέα Σελήνη του Αυγούστου.

Μην αφήσετε τον εαυτό σας να εγκλωβιστεί στην τελειότητα με την έγχυση της ενέργειας της Παρθένου και, αντίθετα, συνειδητοποιήστε ότι, όπως και η αγάπη, δεν χρειάζεται να είστε τέλειοι για να αξίζετε ό,τι έχετε πάντα ονειρευτεί.

Τα 5 ζώδια των οποίων οι σχέσεις θα βελτιωθούν σημαντικά μέχρι τις 24 Αυγούστου

Τοξότης,

Αιγόκερως,

Υδροχόος,

Ταύρος,

Ιχθύς

Τοξότης

Δημιουργήστε χώρο για μια νέα εποχή αγάπης, αγαπητοί Τοξότες. Τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, η Σελήνη θα βρίσκεται στους Δίδυμους, φέρνοντας όλα τα συναισθήματά σας στο φως και ζητώντας σας να τα νιώσετε όλα.

Ο Ήλιος στον Λέοντα ευθυγραμμίζεται με τη Σελήνη στους Δίδυμους την ίδια ημέρα, φέρνοντας μια νέα εποχή στη ζωή της αγάπης σας. Αυτό ευνοεί έντονα μια νέα σχέση που εισέρχεται στη ζωή σας.

Ωστόσο, μπορεί να αφορά επίσης μια επανένωση με μια παλιά αγάπη ή την αντιμετώπιση μιας δύσκολης φάσης σε μια υπάρχουσα σχέση. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία, δημιουργήστε χρόνο για να νιώσετε τα συναισθήματά σας.

Η απόφαση να προχωρήσετε προς μια νέα αρχή δεν μπορεί να προέλθει από τη λογική, αλλά από την καρδιά σας. Η Σελήνη στους Δίδυμους τη Δευτέρα θα ανοίξει την καρδιά σας και θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα συναισθήματά σας.

Αντί να αναζητάτε μόνο το αποτέλεσμα ή την αλήθεια, προσπαθήστε να κρατήσετε χώρο για ό,τι νιώθετε και για όποιον έρχεται στο μυαλό σας. Δεν μπορείτε να πείτε στον εαυτό σας πώς να νιώθει ή να ερωτευτείτε το άτομο που επιλέγετε. Αντίθετα, η καρδιά σας επιλέγει για εσάς.

Ακούγοντας τα συναισθήματά σας και νιώθοντας τα όλα, θα είστε έτοιμοι να εκμεταλλευτείτε την ενέργεια του Ήλιου στον Λέοντα. Αυτή είναι μια τολμηρή και λαμπρή περίοδος στην ερωτική σας ζωή, αλλά θα έρθει μόνο όταν τελικά νιώσετε ό,τι έχετε αποφύγει.

Αιγόκερως

Αξίζετε ηρεμία, αγαπητοί Αιγόκεροι. Οι ερωτικές σχέσεις μπορεί να είναι δύσκολες για εσάς, καθώς είναι δύσκολο να κατανοήσετε ότι δεν μπορείτε να προσεγγίσετε την αγάπη με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζετε άλλους τομείς της ζωής σας.

Η αποφασιστικότητα και η επιμέλεια μπορεί να σας πάνε μακριά στην καριέρα και τις προσωπικές σας προσπάθειες, αλλά στον ρομαντισμό συχνά δεν αρκούν. Η εκμάθηση αυτού εξαρτάται από την ανάπτυξη της συναισθηματικής σας νοημοσύνης.

Αλλά την Τετάρτη, 20 Αυγούστου, θα βιώσετε μια σημαντική ανακάλυψη στην συναισθηματική σας εξέλιξη, καθώς η Σελήνη ενώνεται με την Αφροδίτη στο ζώδιο του Καρκίνου.

Αν και δεν βρίσκονται σε ακριβή ευθυγράμμιση, ο Δίας βρίσκεται επίσης στον Καρκίνο, πράγμα που σημαίνει ότι θα βιώσετε και τύχη στην αγάπη. Η Αφροδίτη φέρνει κοντά τους εραστές, αλλά η Σελήνη σας βοηθά να αποκαλύψετε τα συναισθήματά σας.

Επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της συναισθηματικής σας νοημοσύνης, έτσι ώστε όταν η Σελήνη και η Αφροδίτη εισέλθουν στον ρομαντικό τους χορό, να μπορέσετε να αγκαλιάσετε μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τον σύντροφό σας.

Ξεκινήστε με μικρά βήματα και αρχίστε να αναλογίζεστε ή να κρατάτε ημερολόγιο για τρία συναισθήματα που βιώνετε κάθε μέρα. Αυτή η μικρή δραστηριότητα μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία των συναισθημάτων σας και να τα επικυρώσετε με τον ίδιο τρόπο που επικυρώνετε τις πράξεις σας.

Υδροχόος

Δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, αγαπητοί Υδροχόοι. Η Σελήνη και ο Ερμής θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στον Λέοντα την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, επηρεάζοντας τη ζωή σας στα ραντεβού και τις σχέσεις.

Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο έχετε επικεντρωθεί περισσότερο τον τελευταίο χρόνο, καθώς τόσο ο Άρης όσο και ο Ερμής ήταν ανάδρομοι στον Λέοντα. Έχετε περιθώριο να μάθετε για το πώς προσεγγίζετε τις σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επικοινωνίας σας.

Είστε ένα ζώδιο του αέρα, πράγμα που σημαίνει ότι τείνετε να έχετε έναν ιδιαίτερα ενεργό νου, αλλά ως Υδροχόος, αυτό συμβαίνει με έναν μοναδικό τρόπο. Συχνά υποθέτετε ότι ο σύντροφός σας γνωρίζει κάτι χωρίς να το εξηγήσετε πλήρως ή να ζητήσετε αυτό που χρειάζεστε.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στις σχέσεις, καθώς το γεγονός ότι αγαπάτε τον σύντροφό σας δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς όπως εσείς. Μετά από ένα ταξίδι προσωπικής ανάπτυξης μέσω των προηγούμενων πράξεων και αποφάσεών σας, η Σελήνη και ο Ερμής ευθυγραμμίζονται μαζί στον Λέοντα την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, δίνοντάς σας την ευκαιρία να εκφραστείτε πλήρως στον σύντροφό σας. Δεν είναι ποτέ ωφέλιμο να υποθέτετε ότι ο σύντροφός σας καταλαβαίνει ή είναι στην ίδια σελίδα με εσάς.

Δεν υπάρχει η “υπερβολική επικοινωνία” σε μια σχέση, καθώς οι περισσότερες από τις διαταραχές που συμβαίνουν οφείλονται σε έλλειψη αυτής. Η ενέργεια με τη Σελήνη και τον Ερμή σημαίνει ότι θα συζητάτε και θα μοιράζεστε τα συναισθήματά σας, κάτι που είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να θεραπεύσετε μια σχέση και να βελτιώσετε τα θέματα της καρδιάς.

Ταύρος

Δεχτείτε την αγάπη που θέλετε, αγαπητοί Ταύροι. Η περίοδος της Παρθένου ξεκινά την Παρασκευή, 22 Αυγούστου. Αυτό έρχεται στην τέλεια στιγμή στη ζωή σας, καθώς είτε μόλις έχετε τελειώσει μια σχέση είτε ακόμα σκέφτεστε την απόφασή σας.

Ενώ η περίοδος του Παρθένου μπορεί να βοηθήσει σε οποιοδήποτε από τα δύο σενάρια, είναι σημαντικό να εστιάσετε στο να πιστέψετε και να αρπάξετε την αγάπη που θέλετε, ακόμα κι αν δεν τη βρείτε στην τωρινή σας κατάσταση. Η περίοδος της Παρθένου είναι μια περίοδος καθαρότητας και κατανόησης των συναισθημάτων σας, ειδικά με τη Νέα Σελήνη στον Παρθένο στις 24 Αυγούστου.

Ενώ αυτό είναι απλώς μια στιγμή στον χρόνο, τονίζει επίσης το έργο του Νότιου Δεσμού στην Παρθένο, που θα κορυφωθεί με την Ηλιακή Έκλειψη και τη Νέα Σελήνη στις 21 Σεπτεμβρίου.

Αυτές οι Νέες Σελήνες στον Παρθένο συμβαδίζουν με το τέλος και την αρχή της περιόδου της Παρθένου, οπότε είναι πολύ πιθανό ότι ενώ μπορεί να προσπαθήσετε να το ξαναδοκιμάσετε με το πρώτο, μέχρι τη δεύτερη Νέα Σελήνη θα είστε σίγουροι για την απόφασή σας να προχωρήσετε. Πρέπει πάντα να παραμένετε ανοιχτοί στο να μάθετε κάτι νέο.

Το γεγονός ότι νομίζετε πως γνωρίζετε τον σύντροφό σας ή είχατε μια ιδέα για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή σας, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο δρόμος που προορίζεται για εσάς. Αν βρίσκεστε ήδη στην άλλη πλευρά ενός χωρισμού, είναι σημαντικό να αρχίσετε να εστιάζετε στην νέα ενέργεια που η περίοδος της Παρθένου θα φέρει στη ζωή σας. Αυτή η περίοδος μπορεί να φέρει νέες, καρμικές αγάπες, καθώς και έναν πιο γρήγορο ρυθμό σε οποιεσδήποτε σχέσεις.

Στο τέλος της εβδομάδας, θα γνωρίζετε τι θέλετε και θα αισθάνεστε σίγουροι για την πορεία σας.

Ενώ η δράση ευνοείται αυτή την περίοδο, το ίδιο ισχύει και για την αναγνώριση και την αποδοχή των συναισθημάτων σας, ειδικά όσον αφορά αυτό που σας φέρνει πραγματική ευτυχία.

Μην ξεχνάτε, όμως, ότι η ευτυχία είναι δουλειά του εσωτερικού και δεν πρέπει ποτέ να παραχωρείται σε κάποιον με τον οποίο βρίσκεστε, όση αγάπη και αν μοιράζεστε.

Ιχθύς

Προετοιμαστείτε για μια δραματική αλλαγή στην ερωτική σας ζωή, αγαπητοί Ιχθύες. Ενώ μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλα αλλάζουν προς το καλύτερο, δεν θα δείτε πλήρως τα αποτελέσματα του τι συμβαίνει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι η υπομονή θα είναι το κλειδί, κάτι που έχετε γίνει ιδιαίτερα καλοί τα τελευταία χρόνια, καθώς φαίνεται ότι το μόνο που κάνατε ήταν να περιμένετε. Την Κυριακή, 24 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις δύο Νέες Σελήνες στην Παρθένο.

Ο Παρθένος επηρεάζει τη ζωή σας στα ραντεβού και τις σχέσεις και βοηθά στο να εκδηλώσετε μια ζωή που αγαπάτε. Επειδή η ενέργεια της Παρθένου αντιπροσωπεύει τις νέες σχέσεις, αυτό υποδηλώνει ότι ένα νέο άτομο έρχεται στη ζωή σας, περισσότερο από μια πρόταση σε μια υπάρχουσα σχέση.

Η Νέα Σελήνη αφορά τις αρχές, οπότε πρέπει να περιμένετε ότι αυτή η ενέργεια θα σας επηρεάσει ανεξαρτήτως της τρέχουσας ερωτικής σας κατάστασης. Η Νέα Σελήνη στον Παρθένο την Κυριακή, 24 Αυγούστου, είναι μόνο η αρχή της ιστορίας.

Η δεύτερη Νέα Σελήνη στην Παρθένο είναι επίσης και Ηλιακή Έκλειψη, που αντιπροσωπεύει εξωτερικές αλλαγές, στις 21 Σεπτεμβρίου. Κάτι μεγάλο συμβαίνει στη ζωή σας, Ιχθύες, και χρειάζεστε χρόνο για να το συγκεντρώσετε.

Ενώ η πρώτη Νέα Σελήνη φέρνει μια νέα αγάπη ή ευκαιρίες στη τρέχουσα σχέση σας, η δεύτερη αφορά δραματικές αλλαγές στην ερωτική σας ζωή. Να είστε πρόθυμοι να ανοιχτείτε και να παραμείνετε ανοιχτοί σε νέες σχέσεις.