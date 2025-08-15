Η τύχη επιτέλους χαμογελά σε 3 ζώδια – «Η επόμενη εβδομάδα σας θυμίζει πως όλα γίνονται τη σωστή στιγμή»

Από την εβδομάδα 18 έως 24 Αυγούστου 2025, η τύχη επιτέλους έρχεται για τρία ζώδια. Προσέξτε τα συναισθήματά σας και τη διαίσθησή σας, καθώς η Σελήνη και η Αφροδίτη ενώνουν τις δυνάμεις τους στον Καρκίνο την Τετάρτη, 20 Αυγούστου.

Η Σελήνη κυβερνά θέματα συναισθημάτων και διαίσθησης, επηρεάζοντας έντονα την ενέργεια της εβδομάδας. Βεβαιωθείτε ότι αφιερώνετε αρκετό χρόνο για διαλογισμό και ησυχία, καθώς αυτό δημιουργεί χώρο για να ακούσετε τι προσπαθεί να σας πει η διαίσθησή σας.

Η Σελήνη και η Αφροδίτη θα φέρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για αγάπη και πλούτο, ενώ την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, η Σελήνη και ο Ερμής ενώνουν τις δυνάμεις τους στον Λέοντα για να φέρουν νέες ευκαιρίες και μια βαθιά περίοδο μεταμόρφωσης.

Ακούστε τη διαίσθησή σας και αγκαλιάστε τα συναισθήματά σας, αλλά να είστε έτοιμοι να δράσετε καθώς θα λάβετε επιβεβαίωση ότι ήρθε η ώρα να ακολουθήσετε το πεπρωμένο σας.

Η ενέργεια της Σελήνης θα συνεχίσει να είναι σημαντική καθώς η Νέα Σελήνη στον Παρθένο ανατέλλει την Κυριακή, 24 Αυγούστου, αμέσως μετά την αρχή της Εποχής του Παρθένου την Παρασκευή, 22 Αυγούστου. Ο Παρθένος είναι ο θεραπευτής του ζωδιακού κύκλου και μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς να προσελκύσετε περισσότερη τύχη στη ζωή σας.

Η Νέα Σελήνη θα είναι ιδιαίτερα έντονη για την εκδήλωση επιθυμιών, καθώς είναι η πρώτη από δύο Νέες Σελήνες στην Παρθένο που θα συμβούν. Η δεύτερη κορυφώνεται στις 21 Σεπτεμβρίου με μια Ηλιακή Έκλειψη. Είναι σημαντικό να εμπιστεύεστε τον κοσμικό χρόνο, γνωρίζοντας ότι χρειάζεται υπομονή για να αναπτυχθούν τα αποτελέσματα που ελπίζετε. Η υπομονή πάντα ανταμείβειται.

Η τύχη επιτέλους χαμογελά σε 3 ζώδια (18-24 Αυγούστου)

Σκορπιός,

Τοξότης,

Αιγόκερως

Σκορπιός

Αν το θέλετε, είναι δικό σας, αγαπητοί Σκορπιοί. Έχετε αγωνιστεί με το να πιστέψετε στον εαυτό σας και στο τι είναι προορισμένο για εσάς, ειδικά με το πώς φαίνεται η ζωή σας αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το Σύμπαν δεν σας έχει ξεχάσει ή εγκαταλείψει. Πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας και στην ικανότητά σας να ζήσετε μια ζωή γεμάτη αγάπη και αφθονία. Δουλέψτε πάνω σε θετικές επιβεβαιώσεις για να φτάσετε σε ένα σημείο όπου θα μπορέσετε να ρισκάρετε για τον εαυτό σας.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα συναισθήματά σας και τη διαίσθησή σας καθώς η Σελήνη ενώνεται με την Αφροδίτη στον Καρκίνο την Τετάρτη, 20 Αυγούστου. Ο Καρκίνος επηρεάζει την τύχη σας, τις νέες αρχές και τα ταξίδια, υποδηλώνοντας ότι η αφθονία είναι δική σας αν επιλέξετε να την ακολουθήσετε. Μπορεί να έχετε μια ευκαιρία για ταξίδι, νέα δουλειά, μετακόμιση ή έρωτα.

Η Αφροδίτη κυβερνά όλα αυτά τα θέματα, ενώ η Σελήνη σας βοηθά να κατανοήσετε την αλήθεια σας. Αυτή η διέλευση σας φέρνει σε μια θέση όπου φαίνεται πολύ λιγότερο ριψοκίνδυνο να δώσετε μια ευκαιρία στα όνειρά σας, παρά να μετανιώνετε για πάντα που δεν το κάνατε

Τοξότης

Πάρτε τον έλεγχο της ζωής σας, Τοξότες. Την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, η Σελήνη και ο Ερμής θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στον Λέοντα. Ο Ερμής ήταν πρόσφατα ανάδρομος στον Λέοντα, οπότε μπορεί να κληθείτε να επανεξετάσετε θέματα που προέκυψαν για πρώτη φορά στα τέλη Ιουνίου.

Προσπαθήστε να μην απογοητευτείτε αν χρειαστεί περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμένατε για να κάνετε πρόοδο, καθώς αυτός είναι ο σκοπός αυτής της περιόδου. Ίσως έχετε δεχτεί πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν ήσασταν σίγουροι ποια ήταν αυτή που προοριζόταν για εσάς.

Αυτή η αργή πορεία σας επιτρέπει να συνδεθείτε με την ενέργεια της Σελήνης, έτσι ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε τη βαθιά σοφία σας πριν προχωρήσετε μπροστά.

Η ενέργεια της Σελήνης και του Ερμή στον Λέοντα την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, σας βοηθά να τιμήσετε ό,τι νιώθετε σωστό για εσάς, ώστε να μπορέσετε να αρπάξετε νέες ευκαιρίες με θάρρος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παίρνετε πίσω τη δύναμή σας.

Δεν μπορείτε απλώς να περιμένετε κάποιον να σας πει ότι μια συγκεκριμένη επιλογή έρχεται με εγγυήσεις. Αντίθετα, πρέπει να πάρετε τον έλεγχο της ζωής σας, να εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και να κάνετε την επιλογή που στην καρδιά σας φαίνεται σωστή.

Αυτό θα οδηγήσει στην αρχή μιας νέας περιόδου στη ζωή σας, η οποία είναι προορισμένη να φέρει μεγαλύτερη αφθονία και τύχη.

Αιγόκερως

Πάρτε τον χρόνο που χρειάζεστε για να τα κάνετε όλα σωστά, Αιγόκεροι. Η Εποχή του Παρθένου ξεκινά την Παρασκευή, 22 Αυγούστου, ενώ η Νέα Σελήνη στον Παρθένο κορυφώνεται την Κυριακή, 24 Αυγούστου. Η Εποχή του Παρθένου κυβερνά τη δράση, οπότε θα καθοδηγηθείτε να βάλετε τα σχέδιά σας σε εφαρμογή ή να κάνετε πρόοδο στα όνειρά σας αυτή την περίοδο.

Ωστόσο, η Σελήνη θα σας καθοδηγήσει να ακούσετε τον εσωτερικό σας εαυτό, ώστε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο αυτή την τυχερή ενέργεια.

Ενώ η Νέα Σελήνη στην Παρθένο την Κυριακή, 24 Αυγούστου, είναι μια δυνατή στιγμή για να εκπληρωθούν επιθυμίες, ενισχύεται καθώς είναι η πρώτη από τις δύο συνεχόμενες Νέες Σελήνες στην Παρθένο.

Η δεύτερη Νέα Σελήνη στην Παρθένο, στις 21 Σεπτεμβρίου και θα είναι επίσης Ηλιακή Έκλειψη, που θα φέρει δραματικές αλλαγές. Είναι σημαντικό να εξασκήσετε την υπομονή αυτή την περίοδο, γνωρίζοντας ότι έχετε τον χρόνο να τελειοποιήσετε τα σχέδιά σας για επιτυχία.

Καλό είναι να ξεκαθαρίσετε τις προθέσεις σας και να συνειδητοποιήσετε προς τα πού σας καθοδηγούν, καθώς ό,τι ξεκινάτε αυτή την περίοδο είναι μεγαλύτερο από ό,τι πιστεύετε αυτή τη στιγμή. Η πρώτη Νέα Σελήνη στην Παρθένο αφορά τον σχεδιασμό, ενώ η περίοδος της Παρθένου σας βοηθά να κάνετε μικρά βήματα μπροστά. Μέχρι να φτάσει η δεύτερη Νέα Σελήνη στην Παρθένο, θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη ζωή των ονείρων σας.