Τα 4 ζώδια που θα λάβουν όσα ζητούσαν από το σύμπαν μέχρι τα τέλη του Αυγούστου – «Ακόμη και οι πιο τρελές επιθυμίες σας γίνονται πραγματικότητα»

Μετά από μερικούς αστρολογικά απαιτητικούς μήνες, τέσσερα ζώδια μπορούν να περιμένουν να λάβουν όλα όσα έχουν ζητήσει από το σύμπαν μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2025. Σύμφωνα με την αστρολόγο Camila Regina, αυτά τα τέσσερα ζώδια θα έχουν τον πιο τυχερό μήνα που έχουν ζήσει εδώ και καιρό.

«Μιλάμε για μοίρα, μιλάμε για συντρόφους ζωής με την έννοια της πλήρους ανανέωσης που αλλάζει τη ζωή σας», εξήγησε η Regina σε ένα βίντεο. «Αν η ερωτική σας ζωή ήταν ήρεμη, αν η καριέρα σας είχε κολλήσει, αν αναρωτιόσασταν, ‘Θεέ μου, πότε θα είναι η σειρά μου;’, ο Αύγουστος είναι η στιγμή».

Αν και πολλά από αυτά τα ζώδια πέρασαν δύσκολους μήνες, νιώθοντας ένταση, παρεξηγήσεις και υποτίμηση, από τώρα και στο εξής, πρόκειται να δουν ακόμη και τις πιο τρελές τους επιθυμίες να γίνονται πραγματικότητα.

Τα 4 ζώδια που θα λάβουν όσα ζητούσαν από το σύμπαν μέχρι τα τέλη του Αυγούστου

Παρθένος,

Τοξότης,

Καρκίνος,

Δίδυμος

Παρθένος

Παρθένοι, καθώς πλησιάζουμε στην εποχή του ζωδίου σας, είστε έτοιμοι να λάβετε όλα όσα ζητούσατε από το σύμπαν. Σύμφωνα με την Regina, «Αυτός ο μήνας είναι η στιγμή σας και είστε πρωταγωνιστές. Έχετε Νέα Σελήνη στις 23 στο ζώδιό σας, και ο Ήλιος θα βρίσκεται επίσης στο ζώδιό σας, κάτι που θα σας αναζωογονήσει».

Ίσως να περάσατε δύσκολα το τελευταίο διάστημα, νιώθοντας εξαντλημένοι και αδιάφοροι, καθώς ο κυβερνήτης πλανήτης σας, ο Ερμής, ήταν ανάδρομος από τις 17 Ιουλίου.

Ωστόσο, ο Ερμής είναι τώρα και πάλι σε ορθή πορεία, και επιτέλους θα νιώσετε τη λάμψη από μέσα σας να ακτινοβολεί, καθώς όλοι γύρω σας θα αρχίσουν να σας παρατηρούν περισσότερο.

Από δραστικές μεταμορφώσεις μέχρι ευκαιρίες που έρχονται σε εσάς από παντού, μια τέτοια στιγμή δεν σας έχει συμβεί από το 2016 μέχρι το 2017, όπως είπε η Regina, οπότε εκμεταλλευτείτε την.

Περιμένετε να αποκτήσετε περισσότερη αυτοπεποίθηση, καθώς αρχίζετε σιγά-σιγά να επικεντρώνεστε λιγότερο στην εξωτερική επιβεβαίωση και περισσότερο στην αυτοεκτίμηση.

Αρχικά, αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο, καθώς άτομα από το παρελθόν μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά και να σας δοκιμάσουν. Ωστόσο, όσο βάζετε τον εαυτό σας πρώτο, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείτε να ξεπεράσετε.

Όπως είπε η Regina, «Αυτός είναι ο μήνας που τελικά βάζετε τον εαυτό σας πρώτο, και αυτός είναι ο μήνας που η αγάπη αρχίζει επιτέλους να έρχεται σε εσάς». Αν, λοιπόν, θέλατε να δοκιμάσετε κάτι νέο στην εμφάνισή σας, αυτός είναι ο μήνας να το κάνετε.

Τοξότης

Τοξότες, θα λάβετε όλα όσα ζητούσατε από το σύμπαν μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2025. Σύμφωνα με την Regina, αυτός ο μήνας είναι μήνας τύχης για εσάς, καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 11 Αυγούστου στον ένατο οίκο σας, αυτόν της τύχης, της ευημερίας και των επιθυμιών, καθαρίζοντας το δρόμο για να εκπληρωθούν.

Ενώ συνήθως είστε ένα αισιόδοξο ζώδιο, πιθανόν να μην νιώσατε τη «τυχερή» πλευρά σας λόγω της ανάδρομης πορείας του Ερμή, που προκάλεσε καθυστερήσεις και εμπόδια στη ζωή σας.

Ωστόσο, περιμένετε ότι αυτό θα αλλάξει εντελώς τον Αύγουστο, καθώς μια έντονη αίσθηση αυτοπεποίθησης θα κατακλύσει την καριέρα και την τύχη σας. «Ιδιαίτερα μετά τα μέσα του μήνα», είπε η Regina, «όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω σας. Αλλάζετε την εικόνα σας, αλλάζετε το πώς θέλετε να σας βλέπουν οι άλλοι, αλλάζετε το περιβάλλον στο σπίτι σας, ίσως να μετακομίσετε κιόλας».

Όπως και να έχει, αυτός ο μήνας σας προσφέρει επιλογές που θα φέρουν περισσότερη γαλήνη και αγάπη στη ζωή σας.

Καρκίνος

Καρκίνοι, είστε ένα από τα πιο τυχερά ζώδια που θα λάβουν όλα όσα ζητούσαν από το σύμπαν μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2025. Σας έχει υποσχεθεί μια υπέροχη χρονιά από τη στιγμή που ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, εισήλθε στο ζώδιό σας τον Ιούνιο, αλλά η τύχη σας είχε ξεκινήσει αργά λόγω της ανάδρομης πορείας των πλανητών.

Ωστόσο, «Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 11 Αυγούστου», είπε η Regina, «και θα σας φέρει όλη τη σαφήνεια που προσευχόσασταν».

Η Regina εξήγησε ότι θα αρχίσετε να βιώνετε μια στροφή στην τύχη σας μετά τη Νέα Σελήνη στις 9 Αυγούστου, η οποία θα φέρει το κλείσιμο ενός κύκλου που χρειάζεστε για να προχωρήσετε και το τέλος των συναισθημάτων στασιμότητας.

«Κάποιος που σας είχε αγνοήσει στο παρελθόν θα σας μιλήσει με μεγάλη σαφήνεια», είπε η Regina, και με αυτό θα έχετε επιτέλους όλα όσα χρειάζεστε για να βάλετε τον εαυτό σας πρώτο και να λάμψετε όπως ποτέ πριν.

Δίδυμος

Δίδυμοι, η χρονιά σας με την «σμαραγδένια» τύχη μπορεί να τελείωσε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευλογίες σας τελείωσαν. Αντιθέτως, είστε έτοιμοι να λάβετε όλα όσα ζητούσατε από το σύμπαν μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2025.

«Ο Αύγουστος σας παραδίδει κυριολεκτικά τη στιγμή που προσπαθούσατε να κατακτήσετε», εξήγησε η Regina. «Είστε έτοιμοι να λάβετε την αναγνώριση που σας αξίζει».

To κάρμα τώρα είναι με το μέρος σας, ιδιαίτερα καθώς ο κυβερνήτης πλανήτης σας, ο Ερμής, επιστρέφει σε ορθή πορεία μετά από αρκετές εβδομάδες ανάδρομης πορείας, πράγμα που σημαίνει ότι το σύμπαν ανοίγει και πάλι το δρόμο για να λάβετε την αναγνώριση (και τις πιθανές προαγωγές) για τις οποίες δουλέψατε σκληρά.

Ο Αύγουστος του 2025 είναι ο μήνας για εσάς να λάμψετε. Με αυτό το δεδομένο, αν κάτι δεν είναι ασφαλές ή δεν είναι αυτό που θέλετε, θυμηθείτε: μην το κυνηγάτε. Αυτή είναι μια ευκαιρία που εμφανίζεται μία φορά στο τόσο και δεν πρέπει να την αφήσετε να χαθεί.