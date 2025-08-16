Σοφία Σεϊρλή: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας  

Σοφία Σεϊρλή: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας  

Υπό τους ήχους κλασικής μουσικής και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τη γνωστή ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, το πρωί του Σαββάτου (16/08), στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ετελέσθη τρισάγιο στη μνήμη της.

Παρόντες ήταν πολλοί ηθοποιοί και μέλη του καλλιτεχνικού χώρου, όπως ο κ. Δημήτρης Τάρλοου, η κ. Όλγα Δαμάνη, ο κ. Στέλιος Μάινας, η κ. Κάτια Σπερελάκη, ο κ. Γιώργος Καραμίχος, ο κ. Αιμίλιος Χειλάκης, η κ. Ελένη Καρακάση, η κ. Δανάη Λουκάκη, ο κ. Κώστας Μπερικόπουλος, ο κ. Άγγελος Μπούρας και πολλοί άλλοι.

 

 

 

