Rack: Έξαλλος ο τράπερ με ανήλικο που έπινε αλκοόλ σε live του – «Θα πας νοσοκομείο»

Έντονη ήταν η αντίδραση του τράπερ Rack όταν κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του, είδε έναν 15χρονο να πίνει αλκοόλ.

Ο Rack βρισκόταν στη σκηνή όταν παρατήρησε από κάτω έναν ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ. Τότε, διέκοψε το live του και με αυστηρό ύφος είπε, «Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου». Λίγα δευτερόλεπτα μετά φαίνεται να αρπάζει ένα μπουκάλι αλκοόλ και να το δίνει σε συνεργάτη του.

