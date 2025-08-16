Φωτιά στην Αχαΐα: «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος Ολσιέν που έγινε viral σώζοντας ένα πρόβατο με την μηχανή του

Φωτιά στην Αχαΐα: «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος Ολσιέν που έγινε viral σώζοντας ένα πρόβατο με την μηχανή του
Ολσιέν Μουτσομπέγκα είναι το όνομα του 33χρονου Αλβανού εργάτη που έγινε viral μετά τη φωτογραφία που τον απαθανάτισε, την ώρα της μάχης με τις φλόγες στην Πάτρα, να κρατά αγκαλιά ένα πρόβατο και να το μεταφέρει με το μηχανάκι του για να το σώσει.

Δεν ήταν όμως το μοναδικό ζώο που έσωσε εκείνη την ημέρα. Σε άλλα πλάνα φαίνεται να μεταφέρει πολλά ακόμη, ενώ ο ίδιος διηγείται ότι μαζί με την παρέα του κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και δεμένα σκυλιά. «Ξέρεις πόσα ζώα σώσαμε; Και σκυλιά, πολλά σκυλιά δεμένα. Τρελαίνομαι με αυτό που κάνει ο κόσμος, φεύγουν και αφήνουν τα σκυλιά δεμένα. Αυτό δεν είναι αμέλεια, είναι έγκλημα», είπε.

Ο Ολσιέν ήρθε στην Ελλάδα από το Τεπελένι της Αλβανίας σε ηλικία μόλις τριών ετών. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος και η μητέρα του νοικοκυρά. Ο ίδιος έχει εργαστεί ως ελαιοχρωματιστής, ντελίβερι αλλά και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο. Σήμερα είναι παντρεμένος με την Ελληνίδα Μαρία – Ελένη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα.

«Έχω ένα θέμα με την Περιφέρεια, δεν μου δίνουν άδεια, ενώ κανονικά έπρεπε να πάρω διαβατήριο ελληνικό», αναφέρει σε συνέντευξή του στο «ΦΩΣ». Όπως εξηγεί, βρέθηκε στις φωτιές μαζί με φίλους του από τον σύνδεσμο της ΑΕΚ στην περιοχή, προκειμένου να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για εκείνον, η φωτογραφία που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους δεν αποτυπώνει το σύνολο της προσπάθειας. «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα», λέει χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι το πρόβατο και τα υπόλοιπα ζώα που έσωσαν ανήκαν σε έναν ηλικιωμένο που πάλευε απεγνωσμένα να προστατεύσει την περιουσία του.

Η πράξη του Ολσιέν, αυθόρμητη και γενναία, αναδεικνύει ότι μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η αλληλεγγύη και η αγάπη για τη ζωή μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

