Πάτρα: Νέα προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό

Προθεσμία για τη Δευτέρα (18/08) για να απολογηθεί έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, στην Πάτρα.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη την Τετάρτη, καθώς, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου. Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ..

Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφτασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία ανέλαβε την προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του που μεταδίδει το tempo24, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εμπρησμό, αλλά βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση. Όπως αναφέρει, όταν είδε μία καύτρα στο χωράφι, προσπάθησε να τη σβήσει χωρίς επιτυχία, και όταν απομακρύνθηκε, η φωτιά είχε ήδη ξεσπάσει. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες που τον θέλουν να βρίσκεται εκεί με άλλους πολίτες που συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης των φλογών που πλησίαζαν το γηροκομείο.

Αύριο, οδηγούνται στον Ανακριτή, οι άλλοι δύο συλληφθέντες που επέβαιναν σε δίκυκλο και κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά. Ο λόγος για έναν 27χρονο και έναν 19χρονο ο οποίος έχει ομολογήσει.

