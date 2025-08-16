Πάτρα: Χειρουργήθηκε ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο πυροσβέστης που έπεσε στη χαράδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή του Μπάλα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο πυροσβέστης έχει σπάσει το δεξί γόνατό του, το οποίο χειρουργήθηκε, έχει κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο. Η αποκατάστασή του θα διαρκέσει μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/08), ενώ ανασύρθηκε από την χαράδρα στο βουνό έπειτα από επέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.

