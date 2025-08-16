Τραμπ – Πούτιν: Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συντάξει κοινή ανακοίνωση για τη σύνοδο της Αλάσκας, δήλωσε ο Τουσκ

Φωτογραφία: Reuters

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συντάξει κοινή ανακοίνωση αφού αξιολόγησαν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και άκουσαν τις απόψεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που έδωσε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνόδου στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε», έγραψε ο Τουσκ με ανάρτηση στο X.

«Μαζί με τον (Γάλλο πρόεδρο) Εμανουέλ Μακρόν, τον (Γερμανό καγκελάριο) Φρίντριχ Μερτς (τον Βρετανό πρωθυπουργό) Κιρ Στάρμερ και την (Ιταλίδα πρωθυπουργό) Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του (Ουκρανού προέδρου) Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προετοιμάσαμε μία κοινή ανακοίνωση», συμπλήρωσε.

Ο Τουσκ δεν είπε πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος.

