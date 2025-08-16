Χαλκιδική: Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Δείτε σε ποια σημεία

Σε ισχύ είναι έως τις 8 το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει για την Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου), τη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά), στο Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους πολίτες ότι σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό 199.

