Μαρία Σάκκαρη – Κλερ Λιου 2-1: Με ανατροπή στον 3ο γύρο του Roland Garros

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Μαρία Σάκκαρη
πηγή: EPA/MOHAMMED BADRA
Μετά τη Λίντα Νόσκοβα (νο12), η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε στον 2ο γύρο του Roland Garros και την Αμερικανίδα Κλερ Λιού (νο182) με 2-1 σετ, μέσα από μία εμφατική ανατροπή και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του γαλλικού Grand Slam.

Στον επόμενο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Πολωνέζα Μάγια Τσουαλίσκα, η οποία επικράτησε με 6-4, 6-0 της Ελίζ Μέρτενς από το Βέλγιο.

Τα σετ: 6-7(7), 6-3, 6-3

 

Το πρώτο σετ ήταν συγκλονιστικό σε εξέλιξη και πολύ επίπονο και για τις δύο αθλήτριες. Μετά από δύο σερί μπρέικ στην εκκίνηση του σετ (πρώτα της Λιού κι ακολούθως της Σάκκαρη), οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους ως το τάι-μπρέικ. Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε με 4-1, όμως η Λιου «απάντησε» και προσπέρασε με 5-6. Η Σάκκαρη έφτασε σε σετ-πόιντ με 7-6, όμως η Αμερικανίδα κατάφερε να το «σβήσει» και με τρεις σερί πόντους έκανε το 7-9, «σπάζοντας» το σερβίς.

Στο δεύτερο σετ η Λιού με πολύ καλή ψυχολογία ξεκίνησε εντυπωσιακά με 3-0 γκέιμ (και μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ), όμως ήρθε μία πολύ δυναμική αντίδραση απ’ την Σάκκαρη. Περιορίζοντας τα λάθη της και «ζυγίζοντας» καλύτερα τα χτυπήματά της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ένα… απίθανο 6-0 σε γκέιμ με τρία σερί μπρέικ στο σερβίς της Αμερικανίδας και ισοφάρισε 1-1 στα σετ.

Στο φινάλε του δεύτερου σετ η Λιού ζήτησε toilet break, νιώθοντας μία σχετική ζαλάδα και καταπόνηση απ’ την πολύ έντονη ζέστη.

Όταν επανεκκίνησε το ματς με το τρίτο σετ, το σερί της Σάκκαρη συνεχίστηκε κρατώντας το σερβίς της, πριν ισοφαρίσει η Αμερικανίδα σε 1-1 με τριπλή απάντηση σε μπρέικ-πόιντ της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Η Σάκκαρη εντούτοις, είχε αρχίσει να βρίσκει πλέον ρυθμό. «Έσβησε» το μπρέικ-πόιντ της Λιού κρατώντας το σερβίς της κι αμέσως μετά έκανε το μπρέικ για το 3-1, πριν αυξήσει κι άλλο τη διαφορά τους στο 4-1.

Η Αμερικανίδα μείωσε σε 4-2, όμως η 31χρονη πρωταθλήτρια έκανε hold στο σερβίς της κι έφτασε στο 5-2, δείχνοντας πως δεν είχε πλέον καμία διάθεση να… χαριστεί στην αντίπαλό της. Η Λιού μείωσε ξανά σε 5-3, όμως η Σάκκαρη κρατώντας ξανά το σερβίς της σε 5ο «δικό» της γκέιμ, τελείωσε το παιχνίδι με 6-3 μέσα από ένα εμφατικό λαβ γκέιμ.

