Λευκός Οίκος: Επιβεβαίωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Τραμπ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Γενική άποψη του Λευκού Οίκου, καθώς η αυτοκινητοπομπή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει μετά από επίσκεψη στο Trump National Golf Club, στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, στις 20 Ιουλίου 2025. REUTERS/Al Drago
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το Axios σύμφωνα με τις οποίες οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα Μνημόνιο Κατανόησης που θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχειρία κατά 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα διεξαγάγουν συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές και δόθηκε ως απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις, διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να σκεφτεί το θέμα για μερικές ημέρες πριν αποφασίσει.

Υπενθυμίζεται ότι το δημοσίευμα του Axios κάνει λόγο για:

  • κατάπαυση του πυρός 60 ημερών
  • άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
  • υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και
  • δέσμευση του Ιράν να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Οι ΗΠΑ θα συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Θα υπάρξει παράλληλη άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και στη συνέχεια θα διαπραγματευτούν τον τρόπο με τον οποίο θα απαλλαγούν από το εμπλουτισμένο ουράνιο.

πηγές: ΕΡΤ, Times of Israel, Al Jazeera

