Γυναίκα που έχασε 13 κιλά σε 4 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 5 “υγιεινές τροφές” που απέφυγα για πιο εύκολη απώλεια βάρους»

Μια γυναίκα που έχασε 13 κιλά σε μόλις 4 μήνες, αποκαλύπτει τις πέντε φαινομενικά υγιεινές τροφές που έκοψε για να επιταχύνει την απώλεια βάρους. Από τη γκρανόλα μέχρι το αγαπημένο αβοκάντο, ανακαλύψτε ποιες είναι αυτές οι τροφές και γιατί η κατανάλωσή τους με μέτρο είναι το “κλειδί” για την επίτευξη των στόχων σας.

Οι 5 τροφές με “κρυφές θερμίδες” που σαμποτάρουν την απώλεια βάρους

Πολλοί θεωρούν ορισμένα τρόφιμα “υγιεινά” και τα καταναλώνουν χωρίς περιορισμούς, αγνοώντας τις κρυμμένες θερμίδες και τις επιπτώσεις στον οργανισμό. Η Alyssa Favreau τονίζει ότι δεν χρειάζεται να τα αποκλείσετε εντελώς από τη διατροφή σας, αλλά η κατανάλωση με μέτρο είναι το κλειδί.

Σύμφωνα με την γυναίκα, οι συγκεκριμένες τροφές, λόγω των μικρών τους μερίδων και της υψηλής θερμιδικής τους αξίας, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε υπερκατανάλωση τροφής και να επιβραδύνουν την απώλεια λίπους.

Ακολουθεί η λίστα με τα τρόφιμα που η Alyssa Favreau περιόρισε για να επιτύχει πιο γρήγορη απώλεια βάρους

Γκρανόλα

Μπολ με smoothie

Αβοκάντο

Μείγμα ξηρών καρπών

Βούτυρα ξηρών καρπών

Γκρανόλα

Συχνά προωθούνται ως υγιεινή επιλογή για πρωινό ή σνακ, αλλά η γκρανόλα μπορεί να είναι γεμάτη με πρόσθετα σάκχαρα και λιπαρά. Αυτό την καθιστά πλούσια σε θερμίδες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πρόσληψη περισσότερων θερμίδων από όσες μπορείτε να κάψετε, εμποδίζοντας την απώλεια βάρους.

Μπολ με smoothie

Αν και είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, τα smoothie bowls συχνά υπερφορτώνονται με γαρνιτούρες υψηλής θερμιδικής αξίας. Τέτοιες γαρνιτούρες περιλαμβάνουν γκρανόλα, ξηρούς καρπούς και μέλι, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό θερμιδικό τους περιεχόμενο.

Αβοκάντο

Το αβοκάντο είναι μια εξαιρετική πηγή υγιεινών λιπαρών, αλλά η κατανάλωση ενός ολόκληρου αβοκάντο μπορεί να προσθέσει περίπου 300 θερμίδες στο γεύμα σας. Η Alyssa αναφέρει: «Τρώω ένα αβοκάντο σχεδόν καθημερινά όταν δεν είμαι σε θερμιδικό έλλειμμα, αλλά προσωρινά το έκοψα για να πετύχω τους στόχους μου στην απώλεια βάρους».

Μείγμα ξηρών καρπών

Ένα μείγμα από ξηρούς καρπούς, σπόρους και αποξηραμένα φρούτα μπορεί να είναι θρεπτικό, παρέχοντας ενέργεια. Ωστόσο, είναι επίσης εξαιρετικά πλούσιο σε θερμίδε και υπάρχει η πιθανότητα να καταναλώσετε υπερβολικές ποσότητες, ειδικά ως σνακ εν κινήσει.

Βούτυρα ξηρών καρπών

Τα βούτυρα ξηρών καρπών (όπως το φυστικοβούτυρο ή το αμυγδαλοβούτυρο) είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και υγιή λίπη. Παρόλα αυτά, έχουν υψηλή θερμιδική αξία και η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας από τη συνιστώμενη μερίδα μπορεί να προσθέσει γρήγορα πολλές θερμίδες στην ημερήσια πρόσληψή σας, αν δεν γίνει προσεκτικός έλεγχος μερίδων.

Η περίπτωση της Alyssa Favreau υπογραμμίζει ότι η απώλεια βάρους δεν αφορά μόνο την αποφυγή των “ανθυγιεινών” τροφών, αλλά και την επίγνωση των θερμίδων σε τρόφιμα που θεωρούνται γενικά υγιεινά. Η προσεκτική επιλογή τροφίμων και ο έλεγχος μερίδων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη και διατήρηση ενός υγιούς βάρους.