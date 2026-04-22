Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός σκύλος «ξετρύπωσε» πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη σκύλος

Πάνω από ένα κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Ακύλα», ο οποίος «ξεσκέπασε» την επιμελώς κρυμμένη συσκευασία.

Για την υπόθεση συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Ο κατηγορούμενος είχε εντοπιστεί νωρίτερα να προσεγγίζει σταθμευμένο όχημα, επιχειρώντας να εισέλθει σε αυτό με κλειδί που κατείχε, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών.

Στην έρευνα που ακολούθησε, ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής εντόπισε τη ναρκωτική ουσία στο πορτ μπαγκάζ- μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 1 κιλών και 118 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγείται, με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην ιστοσελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.

