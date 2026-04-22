Τσιάρας: Ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός του παρατηρητή ή του ανθρώπου που παρεμβαίνει για θέματα που δημιουργεί μία έκτακτη ανάγκη;

«Υπηρετώ τον χώρο του κοινοβουλίου για 23 συνεχόμενα χρόνια. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα βρισκόμουν στη θέση που βρίσκομαι σήμερα, αιτούμενος την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας παίρνοντας πρώτος τον λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Ο ρόλος του είναι απλά να παρατηρεί τα γεγονότα, να διαμεσολαβεί ενδεχομένως για κάποια συμφέροντα, ή να λειτουργεί ενεργά σε θέματα που προφανώς αφορούν την τοπική του κοινωνία αλλά ακόμα και συγκεκριμένους πολίτες;» τόνισε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Αν κάποιος πιστεύει ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να στεκόμαστε απαθείς, παρατηρητές και να αφήνουμε τα πράγματα να εξελίσσονται σε μία πραγματικότητα που έχει τεράστια προβλήματα, κενά και ελλείψεις, νομίζω ότι δεν είναι ο πραγματικός ρόλος που μας αναθέτουν οι πολίτες και που οι ίδιοι κατά βάση θέλουν από εμάς. Αυτή είναι η δική μου άποψη» ανέφερε, σημειώνοντας ότι εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κι αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι συνέστησε εκείνος, ως υπουργός Δικαιοσύνης, το 2021 τον θεσμό.

«Το θέμα είναι αν ο ρόλος του βουλευτή είναι απλά αυτός του παρατηρητή των γεγονότων ή του ανθρώπου που υποχρεωτικά παρεμβαίνει για θέματα και ζητήματα που δημιουργεί μία έκτακτη ανάγκη» τόνισε.