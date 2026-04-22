Σκρέκας: Να υπερψηφίσετε την πρόταση για την άρση της ασυλίας μου για να μην υπάρξει καμία σκιά και να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία

«Να υπερψηφίσετε την πρόταση για την άρση της ασυλίας μου» είπε από το βήμα της Βουλής, ο Κώστας Σκρέκας.

Ο ίδιος διευκρίνισε σχετικά με την υπόθεση της δικογραφίας ότι «αφορούσε σε πραγματικό αγρότη» και πρόσθεσε ότι «δεν ζητήθηκε από εμένα κάτι παράνομο και ούτε υπέδειξα κάτι παράνομο».

«Ο μόνος δρόμος αποκατάσταση της αλήθειας είναι η σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική Δικαιοσύνη, οπότε όπως ψηφίσετε υπέρ της άρσης της ασυλίας μου για να μην υπάρξει καμία σκιά και να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία» τόνισε.