Φλωρίδης – Κοβέσι: Τι είπαν στην 30λεπτη συνάντησή τους – Επί τάπητος η ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Συνάντηση Φλωρίδη - Κοβέσι

Σε καλό κλίμα διεξήχθη, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση της Λάουρα Κοβέσι με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον υπουργό και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και Γιάννη Μπούγα. Την ελληνική αντιπροσωπεία συμπλήρωνε η επικεφαλής των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας, Ελένη Καρκαμπούνα.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ενημερώθηκε για τα αιτήματα που η ίδια είχε θέσει κατά την προηγούμενη επίσκεψή της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, έχουν ικανοποιηθεί πλήρως όλα τα αιτήματα που τέθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση, για την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τρεις επιπλέον εντεταλμένους εισαγγελείς και έξι διοικητικούς υπαλλήλους. Για το θέμα αυτό, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει ήδη εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, με την οποία, όπως τονίζεται, η χώρα μας αποκτά την καλύτερη αναλογία Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανά πληθυσμό στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε στην κα Κοβέσι ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι υποστηρικτική του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ικανοποιώντας όλα τα αιτήματα που έθεσε η ίδια τον περασμένο Οκτώβριο. Η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας φέρεται να ενημερώθηκε για τη δικονομική διάταξη που ετοιμάζει να φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο για την κατά προτεραιότητα δικαστική διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Η τροπολογία αναμένεται να «πατά» πάνω στον παλιό νόμο 4022/2011 και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να είναι έτοιμη το έτοιμο 10ημερο.

Τι ειπώθηκε για τη θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Επί τάπητος τέθηκε και το θέμα της ανανέωσης της θητείας τριών Ευρωεισαγγελέων, των οποίων η θητεία λήγει στα τέλη Ιουνίου, της κα Παπανδρέου, της κα Θάνου και του κ. Μουζάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είναι αυτό που θα αποφασίσει για την πλήρωση των θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εννέα εισαγγελείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις θέσεις που ανανεώνονται ή τις θέσεις που καλύπτονται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα.

Τέλος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν υπήρξαν αναφορές από την κα. Κόβεσι για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν φαίνεται να τέθηκε στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86, του Νόμου περί ευθύνης Υπουργών.

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ τόνισε, στην ομιλία της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2...
20:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Νίκη για τα μέτρα στήριξης: Επιστρέφει ψίχουλα στην κοινωνία από το ματωμένο πλεόνασμα

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η Νίκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα μέτρα στήριξης που ...
20:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κωστής Χατζηδάκης στον ANT1 για τα μέτρα: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο Κ...
20:37 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος πυροβόλησε εξ επαφής την Ελευθερία στο κεφάλι – Στοιχεία-σοκ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα για την δολοφονία της 43χρονης Ελ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης