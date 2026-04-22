Κρήτη: Τροχαίο με ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα με ασθενοφόρο, που μετέφερε ασθενή από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4) στον ΒΟΑΚ, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το τροχαίο συνέβη λίγα λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν το ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί λόγω του τροχαίου, ωστόσο, το ασθενοφόρο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα, χρειάστηκε να επιστρατευτεί άλλο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Ηράκλειο, το οποίο παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε τελικά στο ΠΑΓΝΗ.

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:25 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

«Γολγοθάς» για μαθητές Λυκείου της Λάρισας: Ελαττωματικό λεωφορείο με… χάρτινες πινακίδες τους άφησε πέντε ώρες στη μέση του δρόμου

Αδιανόητη ταλαιπωρία βίωσαν οι μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας στην προσπάθειά τους να...
23:09 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος εκτέλεσε την Ελευθερία χωρίς καν να της μιλήσει με 9άρι πιστόλι – Το χρονικό της τραγωδίας

Ξεκίνησε ως εξαφάνιση μίας γυναίκας για την οποία ανησυχούσαν οι δικοί της άνθρωποι και ειδικά...
22:43 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γαύδος: Με διμοιρίες ΜΑΤ η επιχείρηση κατεδάφισης ξύλινων κατασκευών στις παραλίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με διμοιρίες ΜΑΤ προχωρούν στη Γαύδο τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις καλύβες στις παραλίες τ...
22:39 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά φέρει ο 25χρονος που εντοπίστηκε νεκρός – Ήταν γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης 22...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης