Κρήτη: Τροχαίο με ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο

Τροχαίο ατύχημα με ασθενοφόρο, που μετέφερε ασθενή από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4) στον ΒΟΑΚ, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το τροχαίο συνέβη λίγα λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν το ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί λόγω του τροχαίου, ωστόσο, το ασθενοφόρο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα, χρειάστηκε να επιστρατευτεί άλλο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Ηράκλειο, το οποίο παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε τελικά στο ΠΑΓΝΗ.