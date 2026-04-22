Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας – Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί, Τετάρτη 22 Απριλίου, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Τι θα υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας αναμένεται να δηλώσει εκ νέου συγκλονισμένος για τον άδικο χαμό των πέντε εργαζομένων γυναικών και αποφασισμένος να στηρίξει τις οικογένειες τους μέχρι τέλους.

Θα ισχυριστεί, επιπλέον, ότι δεν γνώριζε για την οσμή στο εργοστάσιο και όταν τελικά το έμαθε ήταν «πολύ αργά», ενώ ενημερώθηκε ότι η οσμή έβγαινε μόνο από τις τουαλέτες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου θα υποστηρίξει ότι ζήτησε από τον ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει έλεγχο και δεν του είπε το παραμικρό.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να δεχθεί ερωτήσεις και για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και για την πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς υπενθυμίζεται ότι εκτός από τις πέντε νεκρές εργάτριες, άλλοι επτά εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από την φονική έκρηξη.

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να σταθούν στην πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία είχε ζητήσει να προφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», λέγοντας ότι θα έπρεπε να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιό του.

Η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης στην πρότασή της, αφού, μεταξύ άλλων, είχε υπογραμμίσει ότι είχαν εντοπιστεί πολλές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στην τοποθέτηση του υπόγειου σωλήνα που έγινε, σύμφωνα με το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εντελώς λάθος τρόπο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του enikos.gr, σημαντικά είναι και τα ευρήματα μέσα από τις αναλύσεις που προχώρησε το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς εντοπίστηκαν μεγάλη ποσότητα προπανίου, αρωματικοί υδρογονάνθρακες και άλλες ουσίες σε δείγματα που συγκεντρώθηκαν από αέρα, χώμα και υλικά που αναδεικνύουν την διαρροή υγραερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Χημείου του Κράτους, η παρουσία υγραερίου επιβεβαιώθηκε ακόμη και σε «τυφλό» δείγμα χώματος, το οποίο συλλέχθηκε σε απόσταση 100 μέτρων από τον αύλειο χώρο του εργοστασίου.

Ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας κρατείται προσωρινά από τις 18 Φεβρουαρίου και μένει να φανεί εάν ο δικηγόρος του θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Άλλα δύο στελέχη της επιχείρησης αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 27 Απριλίου.