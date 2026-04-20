Πατέρας νόσησε από μηνιγγίτιδα πριν 34 χρόνια – Το σύμπτωμα που τον ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα

Μια αρχικά λανθασμένη διάγνωση λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή σε έναν πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος το 1992 νοσηλεύτηκε με μηνιγγίτιδα. Από τότε συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένα επίμονο σύμπτωμα που, όπως πιστεύει, συνδέεται με την ασθένεια. Ο ίδιος περιγράφει τη μοναδική παρενέργεια που τον ταλαιπωρεί ακόμη και σήμερα, 34 χρόνια μετά την ανάρρωσή του.

Από την μηνιγγίτιδα στις χρόνιες ημικρανίες: Η ιστορία του Paul Birch

Ο 71χρονος Paul Birch από το Wolverhampton (Γουλβερχάμπτον) στην Αγγλία προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα την περίοδο των Χριστουγέννων του 1992, ενώ σπούδαζε για το MBA του στο Πανεπιστήμιο του Wolverhampton.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του μάρκετινγκ και της δισκογραφίας, περιέγραψε πώς η ασθένεια τον καθήλωσε στο κρεβάτι, ενώ δύο διαφορετικοί γιατροί έδωσαν εντελώς διαφορετικές διαγνώσεις.

Η λανθασμένη διάγνωση και η κρίσιμη στιγμή

Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο πρώτος γιατρός που τον εξέτασε διέγνωσε τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, καθώς η κατάστασή του δεν παρουσίαζε βελτίωση, η σύζυγός του, Olivia, κάλεσε ξανά για ιατρική βοήθεια. Ο δεύτερος γιατρός που τον επισκέφθηκε υποψιάστηκε ότι έπασχε από μηνιγγίτιδα.

«Ο πρώτος γιατρός διέγνωσε τροφική δηλητηρίαση. Δεν γινόμουν καλά, οπότε η Olivia κάλεσε ξανά. Ο δεύτερος γιατρός της είπε: “Έχω διαφορετική διάγνωση από τον συνάδελφό μου. Μπορείτε να δεχτείτε τη δική του ή τη δική μου;” Εκείνη απάντησε πως αφού δεν βελτιωνόμουν, θα εμπιστευόταν τη δική του», θυμάται ο Paul.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και ο Paul μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο New Cross, όπου παρέμεινε για τέσσερις ημέρες. Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα πως αν δεν είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο, μπορεί να μην είχε επιζήσει.

Τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας

Ο Paul ανέφερε ότι αντιμετώπισε τα εξής συμπτώματα:

Φωτοευαισθησία: Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι που εμφάνισε.

Ναυτία και έντονοι πονοκέφαλοι: Συμπτώματα που αρχικά παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση.

Εξάντληση: Η ασθένεια τον άφησε ανήμπορο στο κρεβάτι.

Το επίμονο σύμπτωμα 34 χρόνια μετά την ανάρρωσή του

Παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από τη διάγνωσή του, ο Paul διευκρίνισε ότι υπάρχει ένα κατάλοιπο που πιστεύει ότι συνδέεται άμεσα με τη μηνιγγίτιδα: οι ημικρανίες. Αν και υποφέρει τακτικά από ημικρανίες, νιώθει ανακούφιση που ένα απλό παυσίπονο μπορεί πλέον να ανακουφίσει τον πόνο που τον ακολουθεί εδώ και τρεις δεκαετίες.

Η σημασία του εμβολιασμού

Ο Paul δεν είναι σίγουρος πώς κόλλησε, αλλά σημείωσε πως τα πανεπιστήμια φαίνεται να είναι χώροι όπου τα κρούσματα εξαπλώνονται εύκολα. Η πρόσφατη έξαρση μηνιγγίτιδας στο Κεντ τον ανησύχησε ιδιαίτερα, ωθώντας τον να ερευνήσει ακόμα και το κόστος του εμβολιασμού.

Η ανησυχία του εντάθηκε καθώς η κόρη του σπουδάζει σε πανεπιστήμιο των Midlands. Σήμερα, ο άνδρας είναι ένθερμος υποστηρικτής των εμβολίων και προτρέπει τους κατοίκους της περιοχής του και τους νέους να εμβολιαστούν.