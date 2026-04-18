«Ήμουν μία υγιής δρομέας ώσπου ένα σημάδι στον λαιμό οδήγησε σε μια απρόβλεπτη διάγνωση» – Η μάχη μιας γυναίκας με τον καρκίνο

Μια υγιής και δραστήρια νεαρή δρομέας είδε τη ζωή της να αλλάζει μέσα σε λίγες ημέρες, όταν ένα σημάδι για τον λαιμό της οδήγησε σε διάγνωση καρκίνου του θυρεοειδούς και σε μια δύσκολη πορεία θεραπείας.

Ένα πρήξιμο στον λαιμό αποκάλυψε τον καρκίνο

Η Abi Sherratt ήταν γυμνασμένη και υγιής, έτρεχε 5 χιλιόμετρα καθημερινά, ώσπου ένας φίλος παρατήρησε κάτι που οδήγησε σε μια διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή. Μέσα σε λίγες ημέρες από την επιτυχία της, βρέθηκε να δίνει μάχη για την υγεία της, χωρίς να έχει προηγηθεί σχεδόν κανένα προειδοποιητικό σημάδι.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας φίλος της 27χρονης σήμερα Abi παρατήρησε ότι ο λαιμός της ήταν πρησμένος, η γυναίκα αποφάσισε να εξεταστεί. Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, σε ηλικία 26 ετών, διαγνώστηκε με θηλώδη καρκίνο του θυρεοειδούς, ο οποίος απαιτούσε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Σήμερα, έχοντας ολοκληρώσει τη θεραπεία της, προετοιμάζεται να τρέξει στον Μαραθώνιο του Λονδίνου. Θέλει να αποδείξει στον εαυτό της ότι παραμένει ικανή να αντιμετωπίζει απαιτητικές προκλήσεις μετά τη διάγνωση. Παράλληλα, συγκεντρώνει χρήματα για το The Institute of Cancer Research (ICR) στο Λονδίνο, προκειμένου να βοηθήσει στην ανακάλυψη θεραπειών για άλλους ασθενείς.

«Ήταν ένα τεράστιο σοκ»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη διάγνωση του καρκίνου

«Η διάγνωσή μου ήταν ένα τεράστιο σοκ και εντελώς απρόσμενη. Ήμουν μόνο 26 ετών, fit και υγιής, και δεν ένιωθα καθόλου αδιαθεσία. Μάλιστα, είχα μόλις ολοκληρώσει μια πρόκληση φυσικής κατάστασης. Το να ακούω ότι έχω καρκίνο ήταν τρομακτικό, ειδικά καθώς ήρθε εντελώς ξαφνικά», είπε η Abi.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 4.100 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο του θυρεοειδούς στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο, με τον θηλώδη καρκίνο να είναι η πιο κοινή μορφή (αντιστοιχεί σε περίπου 4 στις 5 διαγνώσεις).

Η πορεία της θεραπείας κατά του καρκίνου

Η Abi, που ζει στο Tooting στο Νότιο Λονδίνο, ανέφερε πως αν και την καθησύχασαν οι γιατροί ότι ο τύπος του καρκίνου από τον οποίο έπασχε ήταν εξαιρετικά θεραπεύσιμος, η ανάρρωση δεν ήταν τόσο απλή όσο αναμενόταν. Ενώ αρχικά της είπαν ότι θα χρειαζόταν μόνο μία επέμβαση για την αφαίρεση μέρους του θυρεοειδούς, τελικά υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς ο καρκίνος είχε προχωρήσει περισσότερο από όσο πίστευαν αρχικά.

Αφαιρέθηκε ολόκληρος ο θυρεοειδής αδένας της μαζί με ορισμένους λεμφαδένες, ενώ ακολούθησε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο, μια μορφή στοχευμένης ακτινοθεραπείας.

Από τη μάχη με τον καρκίνο στον Μαραθώνιο του Λονδίνου

Η γυναίκα ολοκλήρωσε τη θεραπεία της τον Σεπτέμβριο και ελπίζει ότι η επόμενη εξέτασή της τον Μάιο θα επιβεβαιώσει πως η προσπάθειά της ήταν 100% επιτυχής και ότι ο κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου είναι πλέον ελάχιστος.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν ένα δύσκολο ταξίδι – τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Όμως, γνωρίζω ότι είμαι από τους τυχερούς, καθώς ο τύπος του καρκίνου μου ήταν πλήρως ιάσιμος. Το γεγονός ότι η κατάστασή μου ήταν αντιμετωπίσιμη έκανε τη διαφορά και μου έδωσε ελπίδα», δήλωσε η ίδια.

Η Abi επέλεξε να τρέξει στον Μαραθώνιο του Λονδίνου για το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο. Στόχος της δεν είναι μόνο να αποδείξει στον εαυτό της ότι αυτή η περιπέτεια δεν θα την κρατήσει πίσω, αλλά και να ενισχύσει οικονομικά την επόμενη επιστημονική ανακάλυψη.

«Η έρευνα για τον καρκίνο ήταν αυτή που μου έδωσε τη βεβαιότητα ότι θα γίνω καλά. Παρόλο που ήταν μια τρομακτική περίοδος, ήξερα ότι υπήρχε η κατάλληλη θεραπεία», εξηγεί η ίδια.

Η σημασία της έρευνας για τον καρκίνο

Σύμφωνα με την γυναίκα, η πρόοδος αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην επιστήμη: «Αυτό είναι εφικτό μόνο χάρη στην έρευνα. Χάρη στις πρωτοποριακές ανακαλύψεις, όπως αυτές που γίνονται στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο (ICR), οι θεραπείες εξελίσσονται, τα αποτελέσματα βελτιώνονται και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν ελπίδα απέναντι σε μια αδιανόητη διάγνωση».

Μέσα από την προσωπική της εμπειρία, η Abi είδε από πρώτο χέρι πόσο κρίσιμη είναι η συνεχιζόμενη πρόοδος για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. «Ήταν μια υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και του πόσο εξαρτόμαστε από την επιστημονική πρόοδο και από τους ανθρώπους που εργάζονται αδιάκοπα για καλύτερες θεραπείες», προσθέτει.

Συμπτώματα του καρκίνου του θυρεοειδούς: Τι πρέπει να προσέξετε

Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), τα κύρια συμπτώματα του καρκίνου του θυρεοειδούς περιλαμβάνουν:

Εξόγκωμα στον λαιμό: Εμφανίζεται ένα ψηλαφητό ογκίδιο στο μπροστινό και κάτω μέρος του λαιμού. Συνήθως έχει σκληρή υφή, μεγαλώνει αργά και δεν προκαλεί πόνο.

Βραχνάδα στη φωνή: Αλλαγές στη χροιά της φωνής που επιμένουν.

Πονόλαιμος: Ενόχληση στην περιοχή του λαιμού που δεν υποχωρεί.

Δυσκολία στην κατάποση ή την αναπνοή: Αίσθημα εμποδίου κατά το φαγητό ή την ανάσα.

Πόνος ή πίεση: Πόνος στο μπροστινό μέρος του λαιμού ή η αίσθηση ότι κάτι πιέζει τον λαιμό σας.

Άλλα δευτερεύοντα συμπτώματα

Εκτός από τα παραπάνω, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν:

Κοκκίνισμα στο πρόσωπο (εξάψεις): Αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο να παρατηρηθεί σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες.

Μαλακά κόπρανα ή διάρροια.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Επίμονος βήχας.

Η προειδοποίηση των ειδικών

Το NHS επισημαίνει: «Αυτά τα συμπτώματα είναι πολύ κοινά και μπορεί να προκληθούν από πολλές διαφορετικές παθήσεις. Η εμφάνισή τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε καρκίνο του θυρεοειδούς.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξεταστείτε από έναν γενικό ιατρό ή ενδοκρινολόγο. Ο λόγος είναι ότι, εάν τα συμπτώματα οφείλονται σε καρκίνο, η έγκαιρη διάγνωση καθιστά τη θεραπεία πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική».